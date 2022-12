L’actrice de Salaam Venky, Kajol, révèle les conseils qu’elle a donnés à Nysa et Yug sur la culture de la « pêche à la traîne »

Kajol va bientôt être vu dans Salam Venki dans lequel elle joue le rôle d’une mère. Elle joue la mère de Vishal Jethwa. Vishal joue le rôle d’un gars souffrant d’une maladie appelée dystrophie musculaire de Duchenne dans laquelle ses muscles commencent à s’affaiblir avec le temps. Kajol, sa mère, est déterminée à l’aider à vivre pleinement sa vie. Le passage de Kajol dans la bande-annonce elle-même a ému les fans. L’actrice est déjà mère de deux enfants, Nysa Devgn et Yug Devgn, et pourrait puiser dans les sentiments d’une mère. Elle s’est récemment ouverte sur la culture de la pêche à la traîne qui existe dans le pays, en particulier en ce qui concerne les enfants vedettes. Dans une interview, récemment, elle s’est ouverte sur les conseils qu’elle a donnés à ses enfants.

Kajol parle de ses conseils à Nysa et Yug sur la pêche à la traîne

Kajol est une personne très directe et a toujours donné des opinions franches et honnêtes. Elle a toujours gardé un état d’esprit ouvert sur tout et a exprimé ses opinions sans mâcher ses mots. Kajol est également très protectrice envers ses enfants Nysa et Yug Devgn. En tant qu’enfants vedettes, Nysa et Yug sont souvent exposés au côté obscur de l’industrie des médias, à la culture des paparazzis et ont également été victimes de trolling pour des raisons bizarres.

Kajol, dans une interview, avec un portail de divertissement en ligne ouvert sur le même récemment. Elle a révélé avoir eu des discussions à la maison sur la culture de la pêche à la traîne dans le pays avec Nysa Devgn, Yug Devgn et Ajay Devgn. En tant que jeune adulte, Nysa est souvent vue en train de faire la fête avec ses amis. Et elle a également fait face à la pêche à la traîne. Kajol dit qu’en tant que parents, ils sont très protecteurs envers leurs enfants. Cependant, elle dit qu’ils doivent comprendre que leurs enfants seront exposés au monde extérieur et feront parler d’eux. L’actrice de Salaam Venky a révélé le conseil qu’elle avait donné à ses enfants en disant : “Je leur ai expliqué que s’il y a deux ou cinq personnes qui écrivent des choses négatives à leur sujet, il y en a 2 500 autres qui ont dit de belles choses à leur sujet. Ils devraient se concentrer là-dessus .”

C’est un excellent conseil, Kajol. Pendant ce temps, Salaam Venky devrait sortir demain, 9 décembre 2022.