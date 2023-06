De la disparité salariale aux réductions de salaire, nos acteurs de la télévision ont souvent soulevé des questions concernant la culture de la rémunération dans l’industrie. Nous avons écouté les expériences de nombreux acteurs et maintenant actrice Kashish Duggalque l’on voit actuellement jouer le personnage de Souman Yadav dans le spectacle- Sapnon Ki Chhalangse souvient du moment où elle a été payée la moitié de l’argent promis.

Kashish Duggal souffre d’une crise financière

Partageant l’exemple qui lui a fait subir une crise financière, elle déclare : « Tout le monde est confronté à un moment où son graphique financier baisse et, de la même manière, j’ai également traversé cette phase. Je me souviens qu’il fut un temps où mes honoraires ont été réduits par 50 %. Je n’ai pas reçu le montant promis en disant que le producteur n’avait pas reçu d’argent de la chaîne. Cela m’avait vraiment frappé parce que « jab aap itni mehnat se kam karo aur aapko apke kaam ke adhe paise mile to bhot bura lagta hai’.

Enfin, partageant son point de vue sur le système de rémunération dans l’industrie, Kashish déclare : « Je crois que le paiement à temps et le paiement intégral sont très importants, car lorsque nous ne faisons pas de compromis avec notre travail, alors pourquoi devrions-nous le faire avec notre paiement. Parfois, il devient difficile de travailler avec une faible rémunération parce que j’ai mon ménage à gérer. De plus, je ne suis pas d’accord avec la politique selon laquelle tous les acteurs seront payés 90 jours après la première diffusion d’une émission. Dans chaque secteur, les gens sont payés sur une base mensuelle, mais pourquoi nous, les acteurs, devons-nous attendre 90 jours ? C’est vraiment une méthode ridicule et j’aimerais que cette politique soit levée.

Kashish a fait tellement de spectacles

Professionnellement, Kashish a également fait partie d’émissions comme Saath Nibhana Saathiya 2, Hari Mirch Lal Mirch, Jyoti, Baal Gopal Kare Dhamal, Hello Pratibha, Sapne Suhane Ladakpan ke, Sargam ki sadhe satii et Sapno se Bhare naina. Elle est également connue pour ses talents d’actrice dans des émissions comme Lockdown Ki Love Story, Sufiyana Pyaar Mera, Paramavatar Shri Krishna, Kisi Ki nazar na lage et bien d’autres. Non seulement cela, l’actrice a également joué dans des films – Koi Mil Gaya, Kisna, Khelein hum Jee Jaan se et Hum Aapke Dil Mein Rehte Hain.