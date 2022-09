Regina Cassandra et Nivetha Thomas se sont associées pour leur prochain film Saakini Dhaakini, réalisé par Sudheer Varma. Les deux actrices sont actuellement en pleine promotion et interagissent fréquemment avec les médias. Au cours de leur récente interview, Regina a fait une blague à double sens sur les hommes et a laissé sa co-vedette Nivetha en grand écart.

En comparant les hommes à Maggi, Regina a déclaré qu’elle connaissait une blague sur les garçons mais qu’elle hésitait à la raconter. Après avoir réfléchi pendant quelques secondes, Regina a décidé de le donner. “Abbayilu, Maggi rendoo deux minutes lo aipotharu”, a-t-elle dit, ce qui signifie “les nouilles Boys et Maggi ne durent que deux minutes”. Nivetha, qui était assise juste à côté d’elle, n’a pas pu contrôler son rire à sa blague à double sens.

Saakini Dhaakini est une adaptation du film coréen Midnight Runners. Le film est le récit de deux étudiants d’une académie de police et de la façon dont ils arrêtent un gang de trafiquants d’êtres humains. La comédie d’action coréenne est sortie en 2017 et mettait en vedette deux acteurs masculins en tête. Mais, le remake de Telugu mettra en vedette deux grandes dames Regina Cassandra et Nivetha Thomas.

Regina a travaillé sur des films en télougou et en tamoul et sur les récentes séries hindi OTT Rocket Boys et Shoorveer. Elle estime que le public de plus en plus ouvert au bon contenu est la force motrice derrière différents films régionaux pan-indiens. Pour elle, qui a travaillé dans différentes industries, c’est une expérience en soi d’être témoin de cette intégration et de ce rapprochement.

Pendant ce temps, Regina a un calendrier chargé pour l’année avec des sorties alignées en hindi et en sud. Elle a la série OTT Hawks, Farzi de Raj & DK avec Shahid Kapoor et Fingerprint S2 dans le pipeline.