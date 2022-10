L’actrice de Ram Setu, Jacqueline Fernandez, est une avocate innocente après que la nouvelle lettre de l’escroc Sukesh Chandrasekhar ait fait surface

L’actrice de Bollywood, Jacqueline Fernandez, qui sera vue ensuite dans Ram Setu, a fait la une des journaux pour les Rs en cours. Affaire de blanchiment d’argent de 200 crores. L’affaire est liée à l’escroc Sukesh Chandrashekhar. Récemment, Sukesh a écrit une lettre manuscrite et a affirmé que Jacqueline n’était pas impliquée dans l’escroquerie présumée. Oui, tu l’as bien lu!

L’avocat de Jacqueline, Prashant Patil, a répondu à la lettre de Sukesh et a déclaré que l’actrice était innocente et se battrait fermement pour sa dignité. Dans une interview avec l’avocat d’ETimes, Prashant a déclaré que si la lettre avait été écrite par Sukesh, les allégations qu’il avait faites devaient faire l’objet d’une enquête sérieuse par la Direction de l’application (ED). Il a même dit que Jacqueline est innocente et qu’elle se battra pour sa dignité en suivant la procédure régulière.

Selon un rapport du Hindustan Times, Sukesh a écrit une lettre manuscrite qui a été publiée par son avocat dans laquelle il mentionne clairement qu’il est regrettable que Jacqueline Fernandez ait été accusée dans l’affaire PMLA. Il a même mentionné que les deux étaient dans une relation et s’il lui a donné des cadeaux à elle et à sa famille, alors quelle est sa faute ?

Le mois dernier, Jacqueline a obtenu une caution provisoire de la Haute Cour de Delhi dans une affaire de blanchiment d’argent. Cependant, la Direction de l’application s’est opposée au plaidoyer de libération sous caution.