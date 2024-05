L’actrice de « Quand le coeur t’appelle », Mamie Laverock sous assistance respiratoire après être tombée d’un balcon de cinq étages

Mamie Laverock, l’actrice de 19 ans connue pour son rôle dans la série Hallmark Quand le coeur t’appelleest dans un état critique suite à une chute tragique du balcon.

Laverock a été transportée d’urgence dans un hôpital de Winnipeg le 11 mai par sa mère, Nicole Compton, en raison de ce qui a été initialement décrit comme une « urgence médicale », selon un GoFundMe campagne mise en place par sa famille. Elle a ensuite été transférée dans un hôpital de Vancouver, où son séjour devait durer « plus d’un mois ou plus ». Ses parents, Rob et Nicole, ont exprimé leur incertitude quant à son rétablissement, mais ont déclaré qu ‘ »elle est en vie et montre des signes d’amélioration ».

Cependant, une mise à jour de la page GoFundMe de la famille révèle que Laverock a connu un grave revers. Elle a été « escortée hors d’une unité sécurisée de l’hôpital et emmenée jusqu’à un balcon d’où elle est tombée du cinquième étage ». La chute a entraîné des blessures potentiellement mortelles, nécessitant plusieurs interventions chirurgicales approfondies. Elle est actuellement sous assistance respiratoire.

« Nous sommes tous dévastés, sous le choc, en cette période extrêmement difficile », ont partagé Rob et Nicole dans leur dernière mise à jour. La campagne GoFundMe a permis de récolter plus de 13 000 CAD au 28 mai.

Hallmark Media a déclaré : « Nous sommes profondément attristés d’apprendre la nouvelle concernant Mamie. En tant que membre bien-aimé de notre Quand le coeur t’appelle communauté, nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, paix, réconfort et beaucoup de prières pendant cette période difficile.

Suite à cette déchirante nouvelle, Laverock’s Quand le coeur t’appelle la co-star et productrice exécutive, Erin Krakow, s’est rendue sur Instagram pour rallier le soutien à la collecte de fonds de la famille. « 💔 Je viens de faire un don. Si vous en avez les moyens, j’espère que vous le ferez aussi. Lien dans la bio », a écrit Cracovie, 39 ans, à côté d’une capture d’écran de la page GoFundMe.

Johannah Newmarch, qui incarne la mère de Laverock à l’écran, Molly Sullivan, a également exprimé son soutien sur X (anciennement Twitter). « J’aime cette famille, mon cœur est brisé. Une période dévastatrice pour tous ceux qui prennent soin de Mamie. Aidez-moi si vous le pouvez », a écrit Newmarch. « Ils ont besoin de tout le soutien possible pour s’en sortir. »

Laverock a interprété Rosaleen Sullivan dans plusieurs épisodes de Quand le coeur t’appelle de 2014 à 2023. Sa performance lui a valu le Young Artist Award 2015 pour la meilleure performance dans une série télévisée – Jeune actrice récurrente de dix ans et moins, ainsi qu’un Joey Award 2014 à Vancouver pour le jeune ensemble dans une série dramatique.

Au-delà Quand le coeur t’appelleLaverock est apparu dans diverses émissions de télévision et films, notamment Le jeu de la tuerie, Cela signifie la guerre, la psychologie, l’enfant creux, le mariage des rêves, une série d’événements malheureux, et Pleins feux sur Noël.

