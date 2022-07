L’actrice de Pushpa 2, Rashmika Mandanna, parle de son travail avec Tiger Shroff ; dit ‘C’était un absolu…’

L’actrice de Pushpa Rashmika Mandanna s’est récemment rendue sur Instagram lundi et a partagé une image d’elle-même et de Tiger Shroff. Les deux ont récemment tourné pour une publicité et ils avaient l’air adorables ensemble. La photo montre clairement que Rashmika s’est beaucoup amusée en tournant pour Tiger. La chère camarade actrice Rashmika a légendé la photo : “Les rumeurs étaient vraies vous les mecssss..lol !! Tiger Shroff et moi venons de tourner pour une publicité. ??????? Travailler avec lui était absolu ??????. Regardez avec impatience ???.”

Tiger n’a pas encore commenté les doux compliments de Mandanna à son sujet. Sur le plan du travail, Rashmika a reçu beaucoup de renommée pour Pushpa : The Rise. Elle fera bientôt ses débuts à Bollywood avec le film Sidharth Malhotra with Mission Majnu. Elle a également Goodbye, Sita Ramam, Animal et Pushpa 2: The Rule dans le pipeline. Rashmika a récemment terminé le tournage de Goodbye avec Amitabh Bachchan. L’actrice reprendra le tournage de Pushpa : The Rule avec Allu Arjun au mois d’août. Alors que Tiger a été vu pour la dernière fois dans Heropanti 2.