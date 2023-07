L’actrice de Project K Deepika Padukone partage son idée d’un rendez-vous amoureux avec Ranveer Singh; et tout est moche

Ranveer Singh et Deepika Padukone forment le couple informatique de B’town. Les deux ne manquent jamais de se fixer des objectifs de couple avec leurs doux gestes l’un pour l’autre. Récemment, il y a eu des rumeurs de divorce sur Internet et ils ont fermé tout le monde. Tous deux sont restés forts malgré leurs horaires de travail chargés et ont réfuté tous les rapports qui remettaient en question leur vie conjugale. Être des acteurs à succès ont tous deux un calendrier chargé et ont du mal à passer du temps ensemble très souvent. Alors quelle est leur idée du rendez-vous parfait, l’actrice renverse des haricots.

Dans une récente interview avec Curly Tales, Deepika Padukone a partagé son idée de rendez-vous amoureux avec Ranveer Singh. L’actrice a commencé par expliquer que leur profession exigeante les oblige souvent à voyager et à interagir avec les gens. Ils aiment traîner et se préparer pour un rendez-vous amoureux, mais son rendez-vous idéal est de passer du temps de qualité à la maison. Elle a révélé que la plupart du temps, les deux aiment regarder un film dans une pièce, rester en pyjama et commander de la nourriture à la maison. DeepVeer aime passer du temps ensemble, se détendre à la maison, profiter de son temps libre et appeler ça un rendez-vous.

Il y a un jour, Deepika Padukone a canalisé sa Barbie intérieure en distribuant de belles images en rose sur son compte Instagram. Les fans se sont évanouis devant le look athlétique de l’actrice et ont comblé leur amour. Non seulement cela, en plus de cela, le commentaire de Ranveer Singh sur le message a gagné sur Internet. Leur PDA de médias sociaux manquait depuis un certain temps maintenant et ils l’ont fait. Ranveer a laissé tomber un emoji au visage brûlant dans la section des commentaires. Les internautes ont rapidement remarqué cela et l’ont rendu viral.

Sur le plan du travail, Ranveer Singh est occupé à promouvoir son prochain film Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani. Il a collaboré avec la co-vedette de Gully Boy, Alia Bhatt, pour ce drame familial. Leur couple a déjà reçu beaucoup d’amour dans la réalisation de Karan Johar après 6 ans. Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani devrait sortir en salles le 28 juillet 2023. D’autre part, Deepika Padukone est occupée à tourner pour Fighter aux côtés de Hrithik Roshan. Elle a fait équipe avec la co-vedette de Pathaan Shah Rukh Khan pour une apparition spéciale dans son film très attendu Jawan. Dans le pipeline, elle a également le projet K avec Prabhas.