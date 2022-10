L’actrice de Phone Bhoot, Katrina Kaif, suit strictement CE régime et ce régime d’entraînement pour briller à 39 ans

Beaucoup de drames se sont déroulés dans le dernier épisode de Grand Patron 16. Maintenant, nous savons tous que le chef signifie drame à l’optimum, mais la raison pour laquelle nous soulignons cela est parce que personne ne s’attendait à ce qui s’est déroulé hier soir dans le Maison Bigg Boss lorsque Sumbul Toukirle père de est apparu dans le Week-end Ka Vaar épisode aux côtés Salman Khan, d’autant plus que les membres de la famille sont invités à la mi-saison. Les téléspectateurs ont été plus surpris par la volée de vitriol sur laquelle il a craché Tina Datta et Shalin Bhanot, les accusant d’une litanie de choses contre sa fille. Maintenant, le père de Tina a exprimé son opinion sur comment et pourquoi le père de Sumbul, ainsi que les fabricants de Bigg Boss, se sont trompés sur la façon dont les choses se sont passées.

Le père de Tina Datta claque le père de Sumbul Touqeer, Bigg Boss 16

Réagissant fortement à tout ce que le père de Sumbul Touqeer a dit contre sa fille et à la décision des créateurs et des show-runners d’inclure le premier dans le Bigg Boss 16 Week-end Ka Vaar épisode, le père de Tina Datta a estimé que les deux pères auraient dû partir, pas un seul, peu importe si le jeune âge de Sumbul est cité comme une raison du soutien de son père comme dans les émissions de téléréalité, ni l’âge ni le statut ou quoi que ce soit d’autre n’a de pertinence. En fait, il a également souligné comment sa fille a donné de bons conseils pour aider Sumbul jusqu’à ce jour et a signé en ajoutant : “Apni beti ko uthane ke liye, dusre ki beti ko neecha nahi dikhana chaiye.”

Bigg Boss 16 biaisé pour Sumbul Touqueer, Priyanka Choudhary ?

Après l’épisode d’hier soir, le 14 octobre, de nombreux fans se sont manifestés, estimant que Bigg Boss 16 est biaisé envers Sumbul Touqueer, surtout après que son père ait été autorisé à entrer dans la série si tôt, alors que les membres de la famille apparaissent généralement beaucoup plus tard, et comment il a frappé Shalin Bhanot et Tina Datta, ce que beaucoup pensent être injuste. Certains fans sont également d’avis que Salman Khan a inutilement critiqué Shalin et Tina au cours du week-end alors que Sumbul était traité comme des gants pour enfants.