L’actrice de Phone Bhoot, Katrina Kaif, révèle son rôle de rêve; est-ce l’effet succès Brahmastra ?

Katrina Kaif est prête pour son premier film après le mariage et c’est Phone Bhoot avec Siddhant Chaturvedi et Ishaan Khattar, Alors que l’actrice sera vue jouer le rôle d’un fantôme pour la première fois dans cette comédie d’horreur et la bande-annonce a déjà chatouillé les drôles d’os du public Katrina Kaif qui est sacrément excitée pour la sortie de Phone Bhoot a fait AMA sur son Instagram et a demandé à ses followers et fans de la questionner sur tout ce qu’ils voulaient. Elle a réussi à ricaner à presque toutes les questions et l’une d’entre elles concernait son rôle de rêve.

L’actrice a dit qu’il aimerait faire un jour un super-héros dans le film. Après Brahmastra, de nombreux acteurs ont souhaité faire partie d’un film plus grand que nature. Alors, ce succès de Brahmastra a-t-il également un effet sur Katrina Kaif ? Katrina Kaif partage un super groupe avec Alia Bhatt malgré son passé amer avec Ranbir Kapoor. Aujourd’hui, l’actrice de Phone Bhoot est dans un espace heureux car elle est mariée à Vicky Kaushal et se déroule dans sa vie personnelle.

En parlant de vie professionnelle, il n’y a pas de mal à s’inspirer des films de ses contemporains. Parlant de son rôle de rêve, Katrina dans la vidéo partagée sur ses histoires Instagram a déclaré : “J’adorerais jouer un super-héros et j’espère obtenir un bon scénario où il y a beaucoup d’action et jouer au super-héros serait l’un de mes rôles de rêve” . Eh bien, nous aimerions nous aussi que Kat fasse une action de dhamakedaar et nous avons déjà la même chose dans Tiger Zinda Hai. Phone Bhoot semble prometteur pour le public et les fans sont gaga de Katrina Kaif et de son apparence aussi. Elle a l’air magnifique et cette frange avec des cheveux raides et est aimée par ses fans. Êtes-vous enthousiasmé par Phone Bhoot?