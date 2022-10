L’actrice de Nikamma Shilpa Shetty et la star de Baahubali Anushka Shetty louent le film de Rishab Shetty

Le dernier blockbuster Kannada Kantara, interprété et réalisé par Rishab Shetty, a trouvé ses derniers fans dans deux Shettys, l’actrice de Bollywood Shilpa Shetty et la sensation sudiste Anushka Shetty. Les deux principales dames ont consulté leurs comptes Instagram et ont partagé leurs expériences en regardant Kantara.

Shilpa, qui a été vue pour la dernière fois sur grand écran dans la comédie d’action Nikamma, a partagé une photo du théâtre et a écrit : “Message d’appréciation pour #kantara. J’ai regardé le film au cinéma… OMG ! Quel récit, quelle émotion, quelle ambiance , et le monde… J’ai eu la chair de poule pendant l’apogée.”

“Le POUVOIR DU CINÉMA transporte le spectateur dans ce monde… Un monde auquel j’appartiens m’a vraiment ramené à mes racines. Sans aucun préjugé, celui-ci est une montre incontournable juste pour l’éclat de la narration, des performances, du cœur, foi et direction. @rishabshetty77 @rishabshettyfilms Chapeau pour votre conviction et votre polyvalence, vous avez porté de nombreux chapeaux dans ce projet et y avez ajouté des plumes également. Profitez du succès “, a-t-elle conclu.





LIRE | Collection au box-office de Kantara: le film de Rishab Shetty franchit la barre des 100 crores de roupies dans le monde

Anushka, qui a joué le rôle de Devasena dans les deux films Baahubali réalisés par SS Rajamouli, a demandé à ses followers de regarder le film dans les salles en écrivant : “J’ai regardé #kantara… totalement, totalement adoré, félicitations à tous acteur, producteurs, techniciens… l’équipe Kantara, vous avez tous été incroyables, et merci à tous pour l’expérience… Rishab Shetty, vous avez été incroyable… S’il vous plaît, regardez le film dans les salles… ne le manquez pas.”





Auparavant, diverses célébrités telles que Prabhas, Kiccha Sudeep et Prithviraj Sukumaran avaient fait l’éloge du film sur leurs réseaux sociaux. Réagissant aux stars appréciant son film, Rishab a déclaré à DNA : “Je suis ravi que le film régional et enraciné que j’ai réalisé recueille des éloges et soit soutenu par les stars. Prithviraj Sir a même dit que s’il avait déjà vu le film, il aurait suggéré à Vijay Kiragandur (le producteur) de le sortir pan-Indien dès le premier jour lui-même. Prabhas Sir a également beaucoup apprécié. Sudeep Sir et toute sa famille ont regardé le film. Après le film, Sudeep m’a fait parler à son mère au cours d’un appel. Elle était très émue après avoir vu le film. Il y a aussi de nombreuses stars de l’industrie Kannada qui ont fait l’éloge du film, c’est génial.