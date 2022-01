L’actrice de Natalie Osbourne de Hollyoaks, Tiffany Mulheron, est méconnaissable 18 ans après avoir déménagé à Malibu

La star de HOLLYOAKS, Tiffany Mulheron, a l’air très différente 18 ans après avoir quitté le feuilleton et déménagé à Malibu.

L’actrice, qui a joué Natalie Osbourne dans l’émission Channel 4, partage régulièrement des clichés de son style de vie glamour.

L’Écossaise de 37 ans a décroché l’or après qu’elle et son mari Jonathan Rose – qui possède une société de métaux précieux – aient échangé Édimbourg contre la ensoleillée Malibu et aient maintenant les superstars Pierce Brosnan et Danny DeVito comme voisins.

Tiffany semble méconnaissable de son ancien personnage, qui a été présenté en 2003 comme la nièce adolescente séduisante de Jack.

Natalie a eu plusieurs intérêts amoureux, dont Darren Osbourne et Craig Dean pendant son temps et a causé sa juste part de drame avec les habitants de Hollyoaks.

Son personnage a quitté le village en 2004 après que Jack a découvert qu’elle avait échoué à ses examens et qu’elle était enceinte, alors elle est retournée en Écosse.

Tiffany a décidé de quitter le feuilleton après la fin de son contrat pour poursuivre différents rôles au cinéma et à la télévision.

Tiffany a honoré les couvertures de Maxim et est apparue dans le film RocknRolla de Guy Ritchie en 2008 avant que les sœurs n’apparaissent ensemble dans la comédie de 2009 de James Corden Lesbian Vampire Killers.

Mais elle a disparu des projecteurs en Ecosse pour une nouvelle vie en Californie. Maintenant, la maman de jumeaux de quatre ans, Samuel et Scarlett, se forge une carrière dans la musique à La La Land.

Avec sa sœur Ashley, le couple est devenu les meilleures actrices et mannequins qui ont parcouru le monde.

Elle a déclaré: « Quand j’étais plus jeune, on m’a proposé un contrat d’enregistrement à 16 ans, mais le timing n’était pas le bon, puis j’ai fait Hollyoaks.

« Mais c’est ma passion donc j’écris et je produis des trucs en ce moment avec Trevor Lukather, le fils du guitariste Steve Lukather qui était dans le groupe Toto.

« Jouer est devenu mon travail après être tombé dedans et c’est devenu ma vie.

« Mais la musique est mon objectif et ce sont des petits pas en ce moment, mais tout est une question de réseautage et je suis bien placé. »

Tiffany a partagé une multitude de photos époustouflantes sur les réseaux sociaux, notamment des selfies glamour et des clichés de bikini qui mettent en valeur son physique soigné.

Il a été révélé en 2017 que Tiffany avait récupéré l’ancienne maison des Kardashian.

Tiffany a déclaré: «C’est un monde à part de l’Écosse. Nous avons toujours aimé l’océan et pensé que ce serait cool de vivre ici et nous l’avons fait.

« Nous avons contacté les propriétaires et ils ont dit qu’il était en fait loué par une famille très célèbre.

«C’était quand Bruce – maintenant Caitlyn – Jenner déménageait pour avoir son propre pad mais Khloe vivait le plus ici, selon nos voisins.

« Je me souviens encore d’avoir fait cette offre quand j’étais enceinte à l’époque. C’était comme un rêve.

« J’ai vu les Kardashian tellement de fois, ils vivent à Calabasas et vont dans les grands centres commerciaux là-bas.

« Lorsque nous avons emménagé pour la première fois, j’ai reçu du courrier pour eux et les fans nous parlaient. Je me souviens d’avoir ouvert le portail et d’avoir dit : « Vous cherchez les Kardashian ? Désolé, vous devez vous occuper de moi – ils ne vivent plus ici ».

Tiffany a ajouté: « Pierce Brosnan et Danny DeVito vivent à quelques portes de chez moi et personne ne s’en soucie vraiment.

«Je croise Pierce dans ma voiture et il est sur son vélo et nous nous saluons, ce n’est pas grave. Les gens ici ne sont pas obsédés par les célébrités. Mais je pense que c’est fou que James Bond habite à côté.

