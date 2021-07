L’actrice de ‘Naamkarann’, Anaya Soni, demande une aide financière alors que ses reins tombent en panne, dit ‘nous sommes juste au jour le jour’

L’actrice de télévision, Anaya Soni, connue pour ses rôles dans des émissions telles que « Naamkarann » et « Crime Petrol », souffre d’une maladie médicale et n’a plus d’économies pour son traitement de greffe de rein. Il y a quelques jours, l’actrice a partagé une longue vidéo sur Instagram parlant de son état de santé et a également demandé de l’aide financière à des personnes. Elle avait également partagé ses coordonnées bancaires pour que les gens l’aident.

Dans une récente interview, Anaya a partagé que ses deux reins avaient échoué il y a quelques années. Maintenant, le seul rein qui lui a été donné par son père a également commencé à se détériorer. L’actrice a également partagé que sa famille n’avait pas rencontré de problèmes financiers plus tôt, mais que les choses se sont dégradées lorsque leur maison a été ravagée par un incendie, les forçant à vivre « au jour le jour ».

En parlant à ETimes TV, Anaya a déclaré : « Je vis sur un rein depuis 2015. Mes deux reins avaient échoué il y a 6 ans et mon père m’a fait don d’un rein. Soudainement, le rein donné s’est détérioré et j’ai besoin d’un rein frais. greffe. Je n’ai jamais rêvé d’une telle situation quand je faisais des émissions comme ‘Naamkaran’ et ‘Crime Patrol’. »

Elle a ajouté : « Ma mère avait une entreprise de vêtements. Mon frère allait bien. Ses vêtements et ses machines ont tous brûlé il y a quelque temps, quand ma maison a pris feu. Sab kuch khatam ho gaya. Nous sommes juste au jour le jour.

Anaya est actuellement admise à l’hôpital Holy Spirit de Mumbai où son traitement est en cours. « Ils me donnent des médicaments pour faire baisser ma créatinine, qui était de plus de 9 quand j’ai été admise. Il y a trop de choses à faire. La dialyse n’a pas encore commencé, cela prendra un certain temps. Nous recherchons également un donneur », a-t-elle déclaré. .

Anaya a révélé qu’elle faisait récemment une émission Teleugu ‘Rudrama Devi’. Elle a dit: «Jo mil raha tha, woh principal karti ja rahi thi. Aur kya karti ?

Outre ‘Naamkarann’ et ‘Crime Patrol’, Anaya a également travaillé dans ‘Ishq Mein Marjawan’, ‘Savdhaan India’ et ‘Adalat’ qui mettait également en vedette Ronit Roy. Elle a également joué dans des films comme « Take it Easy » (2015) et « Hai Apna Dil Toh Awaara » (2016).