L’actrice de Naagin, Madhura Naik, déclare que le Hamas a tué son cousin et son beau-frère devant leurs enfants en Israël : « Comme c’est inhumain… »

L’actrice de Naagin et Uttaran, Madhura Naik, a publié une vidéo exprimant son chagrin face au décès de son cousin et de son beau-frère, mais elle a fermement affirmé : « Je suis aux côtés d’Israël ».

L’actrice Madhura Naik, connue pour son rôle dans la populaire émission de télévision Naagin, a partagé mardi sur les réseaux sociaux que son cousin et son beau-frère avaient été tués en Israël par le Hamas, dans le contexte du conflit israélo-palestinien en cours. Madhura a écrit une note en souvenir de son cousin et de son beau-frère et a également publié une vidéo parlant des difficultés de la communauté juive.

Elle a utilisé son compte Instagram pour partager les détails de l’attaque, ce qui a choqué ses abonnés. Elle a partagé que les deux hommes avaient été tués sous les yeux de leurs enfants en Israël. Elle a également déclaré que des femmes, des enfants et des personnes âgées étaient pris pour cible en Israël et assassinés en plein jour.

Partageant deux photos des défunts avec leurs enfants dans un article carrousel, Madhura a écrit : « Odaya, ma sœur et son mari ont été brutalement assassinés par des terroristes palestiniens devant leurs enfants et ont été retrouvés morts aujourd’hui (dimanche). Profondément attristé par la perte tragique de notre cousin bien-aimé dans l’attentat terroriste. Sa chaleur, sa gentillesse et son amour resteront toujours dans les mémoires.

Voici le message





Elle a ajouté : « Nos pensées et nos prières vont à elle et à toutes les victimes. Puissent-ils reposer en paix. S’il vous plaît, soyez avec nous et le peuple d’Israël en cette période difficile. Il est temps que les gens comprennent la réalité de ces terroristes et combien ils peuvent être inhumains.»

Voici la vidéo de Madhura Naik sur l’horrible incident





L’actrice a également déclaré qu’elle avait reçu un déluge de haine parce qu’elle était juive. Elle a déclaré : « J’ai été humiliée et prise pour cible parce que j’étais juive. Je voudrais dire à tout le monde que cette propagande arabe pro-palestinienne, qui fait passer les Israélites pour des tueurs de sang-froid, n’est pas vraie. L’autodéfense n’est pas du terrorisme. .» L’actrice a également déclaré qu’elle ne soutenait aucune forme de violence.