L’actrice de Naagin, Arzoo Govitrikar, demande le divorce, allègue que son mari « m’a giflé, m’a donné un coup de pied dans le ventre » | Nouvelles télévisées

New Delhi : Dans une tournure choquante des événements, l’actrice Arzoo Govitrikar a demandé le divorce de son mari Siddharth Sabharwal, alléguant des accusations de violence domestique contre lui.

Selon le rapport ETimes, Aarzoo avait déposé une plainte pour violence domestique contre Siddharth le 19 février 2019, et l’actrice avait révélé que lorsqu’elle s’était disputée avec son mari à propos de son habitude d’alcool, il l’avait traînée dans la salle de bain et l’avait frappée. .

« Oui, j’ai demandé le divorce. Assez, c’est assez et je ne vais plus supporter cela allongé. J’ai ravalé ma fierté; j’ai essayé, et j’ai fait de mon mieux. Mais les choses ont dégénéré et je n’ai pas pu continuer avec Siddharth. Je n’avais pas encore parlé dans les médias, même pas quand j’ai été harcelé par des appels de journalistes il y a deux ans. Mais je parlerai aujourd’hui. Je veux vous dire qu’il m’a tiré par le cou et a essayé de me jeter m’a fait sortir de l’appartement. Il m’a giflé. Il m’a donné des coups de pied dans le ventre. Il y a eu des jours où j’ai été battu noir et bleu et je ne pouvais pas sortir parce que je ne voulais pas que mes bleus soient vus », a-t-elle déclaré au portail de divertissement.

Ajoutant des détails horribles, elle a ajouté: « Mujhe bahut gandi gaaliyan deta tha. Imaginez, il m’a même lancé des abus de castes. Il m’a également dit que j’étais un bai. J’ai souffert de pertes de connaissance et mes mains et mes jambes enflaient. J’ai arrêté dormir et si je réussissais à dormir, je me réveillais soudainement à 2 heures du matin. »

« Siddharth a levé la main sur moi pour la première fois deux ans après notre mariage. Et après que notre fils soit né trois ans après que nous soyons devenus mari et femme, il s’est simplement séparé. Il a commencé à dormir dans une autre pièce. Après cela, j’ai découvert qu’il avait une petite amie russe ; il discutait constamment avec elle. Je l’ai confronté à son sujet. Je ne sais pas s’ils sont ensemble maintenant parce qu’il reste séparé. Remarquez, j’ai ces discussions et les images de vidéosurveillance de sa violence et il m’aiderait à obtenir justice », a-t-elle révélé.

Parlant de leur enfant, Arzoo a déclaré: « Il aime notre enfant et, au moment où nous parlons, il l’a chez lui. Je n’ai jamais privé notre enfant de rencontrer son père et de passer du temps avec lui. Aucune femme ne veut rompre son mariage. C’est la dernière chose qu’elle ne fait que lorsqu’elle a été poussée contre le mur et qu’elle n’a pas le choix. La gaalis, la violence et l’infidélité étaient devenues insupportables. »

Sur le plan professionnel, Arzoo a été vue pour la première fois dans le film malayalam Kakkakuyil en 2001. Elle est ensuite allée jouer dans plusieurs films tels que Baghban, Tulsi, Manmadhan, Mere Baap Pehle Aap, entre autres.

Elle a également participé à des émissions de télévision populaires telles que Ek Ladki Anjani Si, Ghar Ek Sapna, CID et Naagin 2 de Balaji Telefilms.

Arzoo est la sœur de l’actrice mannequin Aditi Govitrikar.