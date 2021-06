New Delhi : L’actrice de télévision populaire Anita Hassanandani a récemment fait la une des journaux pour avoir » cessé de jouer « , laissant ses fans sous le choc. Cependant, l’actrice de Naagin a maintenant clarifié sa déclaration en disant qu’elle ne quitterait pas son premier amour – « jouer ».

Anita Hassanandani est allée sur Twitter et a écrit : C’est fini que j’abandonne mon premier amour AGIR Je n’ai jamais dit ça…. Tout ce que j’ai dit, c’est que mon objectif en ce moment est mon enfant…. Aaravv est ma priorité… Je reprendrai le travail quand je serai prêt

C’est fini que j’abandonne mon premier amour

Je n’ai jamais dit cela…. Tout ce que j’ai dit, c’est que mon objectif en ce moment est mon enfant…. Aaravv est ma priorité… Je reprendrai le travail quand je serai prêt – Anita Hassanandani (@anitahasnandani) 11 juin 2021

Dans son entretien précédent avec Bombay Times, l’actrice avait ironisé, « J’avais décidé que chaque fois que j’aurais un enfant, je quitterais l’industrie et abandonnerais mon travail. J’ai toujours voulu me concentrer sur le fait d’être une mère. Il ne s’agit donc pas de la pandémie, j’aurais de toute façon quitté l’industrie , pandémie ou pas de pandémie. Je veux être à la maison avec mon enfant. »

« Honnêtement, le travail est la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. Je ne sais vraiment pas quand je reviendrai. Bien que je travaille ici et là à cause des contrats que j’avais signés avec différentes marques. Je fais tout ceci pour les médias sociaux où je tourne à la maison et c’est totalement sans stress. Je suis extrêmement prudent aussi. Peut-être qu’une personne viendra pour tirer et que la personne aussi doit subir un test approprié avant d’entrer dans la maison. Mais de revenir sur un plateau à part entière d’une émission de télévision, je ne sais pas quand cela arrivera. Mais je suis sûre que lorsque je déciderai de revenir, les gens apprendront « , a-t-elle ajouté.

Anita Hassanandani et son mari, l’homme d’affaires Rohit Reddy, ont eu la chance d’avoir un petit garçon le 9 février 2021. La bonne nouvelle a été partagée par Rohit sur les réseaux sociaux. Aaravv a également un compte Instagram séparé qui est géré par ses parents.

Anita Hassanandani a été vue pour la première fois en 1999 lors de la sortie de Taal dans une petite apparition. Plus tard, elle a également figuré dans quelques films en télougou et en tamoul. Cependant, c’est dans Kabhii Sautan Kabhii Sahelii de Balaji Telefilms, Kya Hadsaa Kya Haqeeqat, Kohi Apna Sa, Lavanya etc qu’elle a fait sa marque.

Elle a obtenu une énorme reconnaissance dans la nouvelle production télévisée d’Ekta Kapoor, Kkavyanjali’.