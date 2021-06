L’actrice de Naagin, Anita Hassanandani, fait ses adieux au métier d’actrice et dit « Je veux être à la maison avec mon enfant » | Nouvelles télévisées

New Delhi: La célèbre actrice de télévision Anita Hassanandani, mieux connue pour son rôle dans ‘Naagin’, a annoncé qu’elle quitterait le showbiz pour se concentrer sur son rôle de mère dans une interview avec un grand quotidien.

Dans une conversation franche, l’actrice de 40 ans a déclaré à ETimes qu’elle avait déjà décidé cela pour elle-même et qu’elle voulait être à la maison avec son enfant plutôt que de travailler.

Elle a déclaré: « J’avais décidé que chaque fois que j’aurais un enfant, je quitterais l’industrie et abandonnerais mon travail. J’ai toujours voulu me concentrer sur le fait d’être une mère. Il ne s’agit donc pas de la pandémie, je serais partie de toute façon. l’industrie, pandémie ou pas de pandémie. Je veux être à la maison avec mon enfant. «

Quand sera-t-elle de retour? Eh bien, l’actrice ne le sait pas non plus ! Anita a révélé qu’elle ne réfléchissait plus vraiment à cette question et qu’elle se concentrait davantage sur la sécurité à la maison au milieu de la pandémie.

« Honnêtement, le travail est la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. Je ne sais vraiment pas quand je reviendrai. Bien que je travaille ici et là à cause des contrats que j’avais signés avec différentes marques. Je fais tout ceci pour les médias sociaux où je tourne à la maison et c’est totalement sans stress. Je suis extrêmement prudent aussi. Peut-être qu’une personne viendra pour tirer et la personne aussi doit subir un test approprié avant d’entrer dans la maison. Mais obtenir de retour sur un plateau à part entière d’une émission télévisée, je ne sais pas quand cela arrivera. Mais je suis sûre que lorsque je déciderai de revenir, les gens apprendront », a-t-elle ajouté.

Plus tôt, Anita avait fait la une des journaux lorsqu’elle avait manifesté son soutien à l’acteur de télévision Pearl V Puri, accusé de viol sur mineur. Elle s’était rendue sur Instagram pour se porter garant de son innocence.

L’actrice est mariée à Rohit Reddy et le couple a accueilli leur premier enfant Aarav Reddy en février de cette année. Ils partagent constamment d’adorables photos et vidéos de leur nouveau-né. Aarav a également un compte Instagram séparé qui est géré par ses parents.