L’actrice de “My Three Sons”, Tina Cole, a déclaré que sa co-star “n’était pas prête” à l’épouser malgré qu’elle “tombe amoureuse”

Tina Cole se souvient très bien de la dernière fois qu’elle a vu son ancienne co-vedette et grand amour, Don Grady.

C’était en 2008 et le couple s’était réuni dans des circonstances sombres. Beverly Garland, qui jouait la deuxième épouse de Fred MacMurray dans leur série télévisée CBS “My Three Sons”, était décédée à 82 ans.

“La dernière fois que je l’ai vu, c’était aux funérailles de Beverly, son mémorial”, a déclaré Cole à Fox News Digital. “Je ne sais pas s’il savait qu’il avait un cancer à ce moment-là. Il avait l’air magnifique. C’était un peu gênant. Nous nous sommes fait un gros câlin. Et puis j’ai découvert par l’un de ses partenaires d’écriture, par l’intermédiaire de ma sœur en fait , qu’il avait un cancer. Et c’était dur parce que je ne savais pas si je devais dire quelque chose parce qu’il ne me l’a pas dit personnellement. Mais je lui ai écrit. Et il m’a répondu. Il a dit : “Tout ce que j’ai à dire ne ferait aucun bien à aucun de nous. Et il a dit : ‘Je t’aimerai toujours.'”

“Nous étions tous les deux passés à autre chose”, a expliqué l’actrice. “Il était très amoureux de sa femme et [had] deux grands enfants. Mais il m’a dit quelque chose de vraiment gentil. Il a dit : « Vous avez placé la barre très haut. C’était une belle chose à dire. Et trois semaines plus tard, il était parti.”

Grady, un musicien et acteur qui a fait ses débuts en tant que Mouseketeer sur “The Mickey Mouse Club”, est décédé en 2012 à l’âge de 68 ans. Cole, aujourd’hui âgée de 79 ans, a récemment écrit un mémoire sur sa vie et sa carrière intitulé “Mes trois vies.” Dans ce document, la fille du musicien Buddy Cole et d’Yvonne King des King Sisters chanteuses a affirmé qu’elle et Grady étaient tombés amoureux sur le tournage de “My Three Sons”, mais qu’une romance durable n’était pas censée exister.

“C’était un homme merveilleux”, a déclaré Cole en retenant ses larmes. “C’était un mari et un père merveilleux et un talent incroyable. Sa musique était tout simplement merveilleuse. Il pouvait jouer n’importe quoi. Il pouvait réparer n’importe quoi. C’était juste un vrai homme de la Renaissance.”

Mais ce n’était pas le coup de foudre pour les stars. Alors que “My Three Sons” a été créé pour la première fois en 1960, Cole a rejoint le casting en 1964. La sitcom raconte l’histoire du veuf Steve Douglas (Fred MacMurray), qui élève trois fils avec l’aide de son beau-père et des garçons. grand oncle. Cole a déclaré que Grady était déçu qu’elle soit son amour à l’écran.

“Il ne pensait pas que j’avais raison,” gloussa Cole. “Il voulait Ronne Troup, Peggy Lipton – vous savez, [a] une surfeuse grande, mince et aux cheveux longs. Et me voici, cette petite chose rebondissante, ronde et pétillante. Heureusement, je ne le savais pas car cela aurait été vraiment gênant. Mais la première semaine de tournage… nous avons dû faire beaucoup d’embrassades, beaucoup d’étreintes. Nous n’arrêtions pas de nous cogner le nez et nous ne savions pas dans quelle direction nous tourner. C’était juste gênant. Bien sûr, je ne savais pas que Don n’était pas fou de moi pour son personnage.”

Le réalisateur Frederick De Cordova a crié “coupez” et a renvoyé tout le monde – à l’exception de Grady et Cole.

“Il a dit:” Vous devez vous ressembler, alors retournez dans le coin de la scène sonore et entraînez-vous à vous embrasser “”, se souvient-elle. “Et c’est ce que nous avons fait… Pendant environ une demi-heure, nous avons dû apprendre à nous embrasser… Je pense que la scène s’est très bien déroulée, en fait. Et puis deux ans plus tard, quand Don et moi sommes tombés amoureux pour de vrai, il a dit: ‘ Je voulais presque arrêter parce qu’ils te castaient. Ça aurait été horrible !”

Cole a affirmé qu’elle avait d’abord remarqué des étincelles avec Grady alors que les deux se rapprochaient. Elle se rendait souvent chez lui où ils répétaient pour les téléthons. À l’époque, son mariage avec le producteur de télévision Volney Howard III se détériorait.

“C’était un moment où nous nous disions tous les deux, ‘Oh mon Dieu, c’est différent de ce que nous jouons depuis deux ans'”, a déclaré Cole. “J’étais séparée, mais je n’étais pas vraiment prête à renoncer au mariage. Nous avons juste réalisé : ‘Eh bien, nous ne pouvons pas faire ça.’ Et puis au cours des deux mois qui ont suivi, j’ai réalisé que mon mariage était terminé et que je tombais amoureuse de lui.”

La relation de Cole avec Howard a officiellement pris fin en 1970. Cependant, Cole a affirmé qu’elle avait refusé la demande en mariage de Grady.

“Je n’étais pas prête”, a-t-elle admis. “J’étais toujours attachée à l’idée que le mariage est censé être pour toujours. Il y a eu des moments où mon ex-mari et moi nous sommes encore rencontrés à cause de notre fils. Nous nous sommes réunis pour les vacances et des choses comme ça. Je n’étais tout simplement pas prêt… [And Don] avait déménagé à une heure et demie, deux heures de route. Je n’étais pas prêt à quitter ma maison, ma famille, ma carrière – tout cela. C’était juste très effrayant pour moi. Et pourtant je l’aimais de tout mon coeur. N’est-ce pas triste ?”

Ce n’était pas la seule perte subie par Cole à l’époque. “My Three Sons” s’est brusquement arrêté en 1972.

“Fred Silverman avait repris la programmation”, a expliqué Cole. “Et très fort, il a dit:” Je n’aime pas toutes ces petites émissions familiales. Vous savez, “My Three Sons”, “Petticoat Junction” – ce genre d’émissions. Il a fait tout ce qu’il pouvait pour se débarrasser de nous. Nos audiences étaient toujours bonnes, mais il nous a déplacés vers une autre plage horaire un autre jour. Et finalement, il a dit : « Je m’en fous si les gens les aiment – ​​ils sont partis. »… Nous avons bouclé toutes nos scènes et nous nous sommes dit : « A l’année prochaine !

“Mais ensuite, nous avons reçu un avis indiquant que l’émission n’était pas captée”, a poursuivi Cole. “Nous avions encore des idées pour l’émission, mais elle a été annulée. Nous n’avons jamais organisé de fête d’adieu. Nous n’avons pas fait d’émission de clôture ni de finale de série. Nous étions juste partis – évaporés. C’était vraiment triste parce que le Le casting était devenu ma famille… Tout le monde était tout simplement merveilleux. J’ai adoré.

Cole a affirmé qu’après avoir refusé la demande en mariage de Grady, il lui avait demandé d’emménager avec lui. Elle a refusé. Prêt à s’installer, Grady a épousé Julie Boonisar en 1976. Ce n’est qu’en 1977 que Cole et Grady se sont retrouvés à filmer une réunion spéciale pour “My Three Sons” et “The Partridge Family”.

“Il était toujours là”, a déclaré Cole à propos de leurs sentiments l’un pour l’autre. “Il m’a regardé après le tournage et m’a dit : ‘J’ai fait une erreur. Je t’appellerai quand je serai libre.’ Et il l’a fait. J’étais ravi. Et puis je lui ai demandé de m’épouser. Et il n’était pas prêt.

Cole pensait qu’il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Grady n’était pas prêt à s’engager après la fin de son mariage en 1979. Pour commencer, elle pensait que Grady se sentait mal à l’aise avec sa famille du showbiz.

“Nous sommes nombreux et ils l’aimaient tous”, a-t-elle déclaré. “Il s’est intégré, mais il ne se sentait pas aussi à l’aise que je le pensais.”

Et il y avait un autre facteur, a-t-elle noté.

“Il était contre la religion organisée”, a allégué Cole. “Il était très spirituel, mais je suis un saint des derniers jours pieux [follower]… Je pense que cette fondation manquait. C’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles j’ai hésité, mais il y a aussi eu un moment où j’ai juste dit : “J’aime cet homme”. Je peux m’occuper des autres choses.'”

“Il déménageait à nouveau à New York – encore plus loin qu’il ne l’avait été”, se souvient Cole. “Il a dit : ‘Viens avec moi.’ J’ai dit : ‘Oui, en tant que ta femme, je le ferai.’ Et il a dit : ‘Non, en tant qu’ami.’ Et j’ai dit, ‘Je ne peux pas.’ Il n’était pas très content quand j’ai commencé à sortir avec le beau-fils de Beverly Garland. Il était assez en colère à ce sujet. Mais il était parti.”

Grady a dit “oui” une fois de plus à Virginia Lewsader en 1985. Cette union a duré jusqu’à sa mort.

Aujourd’hui, Cole est une fière “nana” qui consacre son temps à sa famille. Elle était auparavant directrice du Sacramento Children’s Theatre. Mais elle n’a pas exclu l’idée de jouer à nouveau à l’écran.

“Je regarde ces Hallmark et Lifetime [movies]”, dit-elle. “Je pense:” Ils ont besoin d’une grand-mère. Ils ont besoin d’un propriétaire de magasin, d’un maire ou de quoi que ce soit d’autre. Je pourrais faire ça. J’aimerais revenir là-dessus.”

Elle n’a pas non plus renoncé à la possibilité de retrouver l’amour.

“J’aimerais un partenaire”, a-t-elle déclaré. “Je n’arrête pas de plaisanter, ‘Je n’ai pas rencontré d’homme pour qui j’échangerais un bon livre.’ Et je suis d’accord avec ça. C’est une attitude. Le bonheur est un choix. Et j’espère que c’est ce qu’il faut retenir de mon histoire.”