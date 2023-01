L’actrice de Mission Majnu, Rashmika Mandanna, révèle – “J’aime ma chimie avec Sidharth Malhotra” [Exclusive]

Le 20 janvier, Mission Majnu est devenu disponible sur la plateforme OTT Netflix. Dans ce film, Sidharth Malhotra et Rashmika Mandanna sont dans les rôles principaux. Rashmika Mandanna a révélé sa chimie et celle de Sidharth dans le film dans une interview exclusive avec Bollywoodlife. Elle a déclaré: “J’adore ma chimie avec Sidharth Malhotra et je sais que les fans nous aimeront ensemble.” Regardons l’intégralité de l’interview pour en savoir plus. Regardez des vidéos de divertissement.