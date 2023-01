L'actrice de Mission Majnu, Rashmika Mandanna, devine pourquoi les gens la "détestent" ou la "détestent", dit : "Peut-être que la façon dont je..."

Rashmika Mandana est l’une des actrices les plus populaires que nous ayons actuellement dans l’industrie du divertissement. L’actrice sud-indienne se prépare actuellement pour son film de Bollywood Mission Majnu. Bien que le film sorte sur une plateforme OTT, Rashmika Mandanna et Sidharth Malhotra en font la promotion partout. Récemment, Rashmika Mandanna a fait l’objet de critiques et d’aversion. Et l’actrice s’est ouverte sur la même chose et a essayé de deviner pourquoi elle était si détestée.

Rashmika Mandanna sur les critiques et les réactions des gens

Pour les non-initiés, la déclaration de Rashmika Mandanna sur le fait de ne pas avoir encore regardé Kantara. La déclaration de l’actrice a fait la une des journaux pendant des jours dans Entertainment News. Elle a été critiquée et a dit qu’elle avait oublié ses racines. L’actrice s’est ouverte sur la réaction en disant qu’en tant qu’actrice, elle ne peut pas s’attendre à ce que les gens l’aiment seulement. Rashmika Mandanna a dit que s’il doit y avoir de la haine, il y aura aussi de l’amour. L’actrice admet que leurs déclarations et octets deviennent viraux parce qu’ils sont des personnalités publiques.

Découvrez la vidéo de la bande-annonce de Mission Majnu ici:

Rashmika Mandanna devine les raisons de la haine et de l’aversion

Dans une interview récemment, la beauté de Mission Majnu, Rashmika Mandanna, a été interrogée sur la raison de tant d’aversion. L’actrice a deviné que ce pourrait être ses gestes de la main que les gens pourraient ne pas aimer ou peut-être que les gens n’aiment pas qu’elle soit très expressive, que ce soit avec ses expressions faciales. “Peut-être que la façon dont j’aime parler ou que je fais ces gestes de la main, certaines personnes pourraient ne pas aimer”, a-t-elle déclaré à Bollywood Bubble, rapporte Hindustan Times. Rashmika a déclaré que bien qu’il y ait beaucoup de haine, il y a aussi beaucoup d’amour qu’elle reçoit et pour lequel elle est très reconnaissante.

Côté travail, Rashmika Mandanna a Pushpa 2 avec Allu Arjun, Animal avec Ranbir Kapoor et Varisu avec Thalapathy Vijay. Quant à Mission Majnu, Rashmika joue une femme aveugle dans le film aux côtés de Sidharth Malhotra. Il sort le 19 janvier 2023 sur Netflix.