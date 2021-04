L’actrice de « Minari » Yuh-jung Youn continue de se réjouir de sa performance à l’écran nominée aux Oscars – et de ses discours ironiques lors des cérémonies de remise des prix.

La star sud-coréenne de 73 ans a remporté dimanche la meilleure actrice de soutien aux British Academy Film Awards (BAFTA), devançant Maria Bakalova (« Borat Subsequent Moviefilm »), Niamh Algar (« Calm With Horses »), Kosar Ali (« Rocks « ), Dominique Fishback ( » Judas et le Messie noir « ) et Ashley Madekwe ( » County Lines « ).

Lors de son discours d’acceptation de Zoom devant la foule assemblée de la communauté cinématographique de Londres, la ravie Youn a injecté de manière hilarante des commentaires sociaux légers.

« Merci beaucoup pour ce prix », a déclaré Youn. « Chaque prix est significatif, mais celui-ci, particulièrement reconnu par les Britanniques, connus comme des gens très snob, et ils m’ont approuvé comme un bon acteur. »

Même le présentateur du prix, l’acteur britannique David Oyelowo, a dû craquer à cette remarque.

Youn était attachante dès le début du discours lorsqu’elle a présenté ses sincères condoléances suite au décès du prince Philip, duc d’Édimbourg et premier président des BAFTA.

Clairement surprise par la victoire, l’actrice chevronnée a ajouté: « Je ne sais pas comment dire, je suis juste très honorée d’être nominée – pas nominée, je suis la gagnante maintenant. »

Plus tard, au cours de la conférence de presse virtuelle du BAFTA, Youn a été invité à développer la remarque « snob », confirmant qu’elle voulait dire le commentaire improvisé d’une manière légère, selon Deadline.

« Oui, cela vient de mon expérience personnelle bien sûr. J’ai visité la Grande-Bretagne de nombreuses fois et j’ai eu une bourse au Cambridge College il y a 10 ans, en tant qu’acteur. D’une certaine manière (Cambridge) me semblait très snob, mais pas mal . Vous (les Britanniques) avez une longue histoire. En tant que femme asiatique, je sentais que ces personnes (britanniques) étaient très snob, c’est mon sentiment honnête », a-t-elle dit avec un sourire.

Youn était carrément émue après sa victoire surprise au SAG Award le mois dernier pour le rôle dans le film réalisé par Lee Isaac Chung.

« Je ne sais pas comment décrire mes sentiments. Je suis reconnu par les Occidentaux! » a déclaré l’actrice lors des SAG Awards. « Je suis honoré, en particulier (que) les boursiers d’acteurs m’aient choisi comme actrice de soutien. »

Youn dépeint une grand-mère bien-aimée et libre d’esprit dans le drame «Minari», qui suit une famille d’immigrants sud-coréens qui ont déménagé dans l’Arkansas rural dans les années 1980.

L’actrice est la prochaine en lice pour une victoire aux Oscars lors des Oscars du 25 avril.