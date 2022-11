L’actrice de Mili, Janhvi Kapoor, parle de son bagage émotionnel lors de son premier film pour Boney Kapoor [Exclusive Video]

Tout en nous parlant exclusivement dans une interview aux actualités du divertissement, Janhvi Kapoor a déclaré: “Nous avons tous les deux pris cette décision consciemment. Cela aurait été la solution la plus simple si j’avais fait mon premier film avec lui, mais je pense aussi , il y aurait eu plus de pression sur nous deux. De son côté, je pense, pas d’un point de vue commercial, mais plutôt, émotionnellement, parce qu’il aurait lancé sa fille. Et de mon côté, il aurait été de donner à mon père (Boney Kapoor) un film viable pour travailler et jouer de cette façon, je pense, ça aurait été trop.