L’actrice de « Mes Trois Fils », Dawn Lyn, se rétablit miraculeusement après une opération au cerveau et un coma : « donne de l’espoir aux médecins »

Dawn Lyn s’est « considérablement améliorée » après une longue bataille de santé qui a entraîné une augmentation des factures médicales pour sa famille.

L’ancienne enfant star de la sitcom des années 60 « My Three Sons » et sœur de l’idole adolescente Leif Garrett est tombée dans le coma après une opération chirurgicale pour une tumeur au cerveau en octobre 2022. Sa co-star Stanley Livingston a déclaré à Fox News Digital que l’actrice était toujours en convalescence et espère qu’elle sera de nouveau sur pied d’ici l’année prochaine.

« J’ai eu une brève conversation avec elle », a déclaré l’homme de 72 ans. « Elle avait du mal à parler, mais elle communiquait verbalement. J’espère lui rendre visite dans les prochaines semaines. »

Livingston, qui a joué Chip Douglas dans la série, a déclaré qu’il parlait au nom du mari de Lyn, John Reese, qui a été aux côtés de son épouse tout au long de son épreuve.

« Inutile de dire que cela a été stressant pour son mari », a déclaré Livingston. « Et c’était assez effrayant… Vous pouvez avoir une assurance, vous pouvez avoir une bonne assurance, mais pour les personnes qui ont des séjours prolongés… votre assurance aura un certain plafond. Et quand l’argent sera épuisé, alors quoi ? »

Reese avait précédemment déclaré à TMZ que Lyn avait développé une méningite bactérienne après sa sortie de l’hôpital. Elle a été transférée dans un autre établissement où elle continue de recevoir une thérapie quotidiennement. Reese a déclaré au média que l’assurance couvrait l’opération initiale et avait payé plus de 2 millions de dollars, mais que le couple était responsable du solde restant. Il a lancé un GoFundMe en juin de cette année.

« Pendant un moment, elle ne parlait pas du tout », a déclaré Livingston. « Et puis, environ trois mois plus tard, lorsque j’ai appelé, elle essayait de répondre à quelques questions, ce qui, selon moi, était une grande amélioration. Elle revient lentement. Et quand j’ai parlé à son mari, il m’a dit qu’elle était capable de prononcer quelques mots. Il peut la comprendre et elle se nourrit toute seule… Cela donne de l’espoir aux médecins. »

« Nous espérons qu’avec les séances de physiothérapie, ils la remettront sur pied d’ici décembre », a expliqué Livingston. « C’est beaucoup pour tout le monde. Et nous parlons de quelqu’un qui a 59 ou 60 ans. On ne s’attend jamais à ce que quelque chose comme ça vous arrive. »

Livingston a déclaré qu’il s’exprimait alors que les fans lui tendaient la main, se demandant s’il y avait eu des améliorations dans l’état de Lyn. Plusieurs des acteurs survivants de Lyn se sont ralliés à elle, lui offrant leur soutien, a-t-il déclaré.

« C’était ma petite soeur [on the show] donc nous sommes très protecteurs envers elle », a déclaré Livingston. « Elle a toujours été très gentille avec nous et courait toujours partout, prenant soin de nous… Elle m’appelle son grand frère et je l’appelle ma petite sœur – je l’ai fait depuis 50 ans. Nous nous soucions tous d’elle. »

Livingston a déclaré qu’environ deux semaines avant le début de la bataille pour la santé de Lyn, ils avaient eu un « déjeuner fabuleux » au cours duquel ils se sont remémorés le bon vieux temps. Il n’a jamais soupçonné que quelque chose n’allait pas.

« Elle ne s’est plainte d’aucun problème de santé ou maladie », se souvient-il. « Bien sûr, quand on a plus de 50 ans, les choses peuvent sortir du champ gauche… Mais de l’extérieur, elle était superbe… Quand j’ai appris la nouvelle plus tard, j’ai été choqué. Au début, je n’y croyais pas parce que je » Je n’ai pas eu de nouvelles de son mari. Il devait avoir les mains pleines. Et on ne peut pas toujours croire ce qu’on voit sur les réseaux sociaux. Mais quand je l’ai appelé, il a confirmé que c’était vrai. «

Lyn a joué Dodie Douglas dans « My Three Sons » de 1969 à 1972. Elle est ensuite apparue dans de nombreuses émissions à succès, notamment « Marcus Welby, MD », « Barnaby Jones » et « Wonder Woman », entre autres. Avant que Lyn ne tombe malade, elle a participé à une comédie dont la production commencera en 2024. Livingston a déclaré qu’elle en était ravie.

« On se souvient de Dawn comme d’une star de la télévision dans « Mes trois fils », mais la plupart d’entre nous vivons une vie assez normale », a expliqué Livingston. « Elle et son mari ont un très bon travail et ils ont eu une vie merveilleuse ensemble, mais personne ne s’attend à se retrouver à l’hôpital pendant des mois. Alors, comment les gens font-ils face à cela ? »

« Je pense que c’est une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas dans le monde du showbiz », a poursuivi Livingston. « Ils pensent qu’une fois que vous atteignez un certain niveau de célébrité, la renommée et l’argent restent pour le reste de votre vie. C’est généralement l’exception, pas la règle. »

Selon GoFundMe, Reese a affirmé que « les frais médicaux épuisent les économies d’une vie ». Il a noté que les cartes des fans inquiets « l’ont fait sourire ». Il a également révélé dans sa dernière mise à jour du 24 août qu’il « plaidait passionnément » pour que Lyn reste dans un centre de réadaptation où elle pourrait recevoir la thérapie quotidienne nécessaire à son rétablissement.

« Je pense que l’effusion d’amour, de cartes et de fleurs signifie beaucoup pour elle », a déclaré Livingston. « Elle n’est peut-être pas en mesure de répondre ou de répondre aux gens, mais son mari la tient complètement informée. Il lui apporte toutes ces choses. Quand les gens pensent que vous ne vous en souciez pas, cela peut vraiment affecter leur rétablissement. Mais voir tout l’effusion d’amour et le fait de voir toutes les personnes qui veulent aider sont très utiles. »

Même si Lyn n’est pas « encore sorti du bois », Livingston a décrit son ami comme « un combattant ».

« Le fait qu’elle puisse parler est un grand pas en avant », a-t-il déclaré. « Et cela donne aux médecins l’espoir que cette personne traitée puisse se rétablir. Et si vous continuez à vous battre, comme elle l’a fait, il peut y avoir des jours meilleurs à venir. »

« Cela peut arriver à n’importe qui », a-t-il prévenu. « Un jour, vous pouvez vous sentir totalement bien, et le lendemain, votre santé prend une tournure inattendue, peu importe à quel point vous essayez de vous préparer à quoi que ce soit. Et en vieillissant, des choses arrivent. Vous pourriez être en bonne santé toute votre vie et alors quelque chose se passe. »

« Je ne suis pas très religieux, mais je pense que lorsque de nombreuses personnes qui se soucient de vous vous soutiennent, peut-être que d’une manière ou d’une autre, quelque chose pourrait être fait d’en haut », a-t-il réfléchi. « C’est pour cela que nous prions. »