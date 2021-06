L’actrice de Mann Kee Awaaz Pratigya 2 Aalika Shaikh révèle pourquoi elle a quitté sa famille, changé de nom ! | Nouvelles télévisées

New Delhi: L’actrice de télévision Aalika Shaikh, mieux connue pour son rôle dans Mann Kee Awaaz Pratigya 2, a récemment révélé pourquoi elle avait changé son nom de Shaheen Shaikh en Aalika Shaikh dans une interview avec un grand quotidien. Elle a parlé des problèmes de longue date qu’elle avait avec sa famille et du fait que les femmes n’étaient pas traitées comme des égales chez elles.

Elle a déclaré à Times Now Digital : « En fait, la famille maine meri se sab kuch chod diya tha, maine ghar chod diya tha. se. Aur meri jitni cousins ​​hai unki shaadiyan hogayi hai cependant je ne suis pas en contact avec eux. Mere baate nahi hoti family se.

(J’ai quitté ma famille et mon foyer. J’appartiens à une famille musulmane et ici les femmes ne sont pas scolarisées, et elles se marient très vite. Tous mes cousins ​​sont mariés. Je ne parle pas à ma famille) ».

Elle a ajouté : « Aaye hai dost, gaye hai, aisa nahi hai ki mere dost rahe salut hai, bohot saare dost mere life mein nahi hain. »

L’actrice a également révélé que sa famille n’était pas satisfaite de sa décision de jouer dans des émissions de télévision.

Elle a dit: « Jab maine ghar chhoda tha, maine socha tha main apna naam karungi. Kyunki vaisa hota tha ke (log) maman ko bolte le tumhari beti aise kar rahi hai, vaise kar rahi hai, humare liye toh ye haram hai, vo haram hai aur burkha pehen na hota hai ye sab jo hota hai musulman (communauté) mein. Si je dois faire quelque chose en rapport avec la religion et Dieu ya kuch pehen na hai, je le ferai moi-même. Halaki main aisi family se hoon jaha ladkiyon ko kuch nahi milta hain, life matlab khatam hai – jaha se shuru hoti hai vahi khatam ho jati hai – shaadi bacche et tout Vo bhi shayad mere dil mein reh gaya hoga, épisode tabhi ka, jo mujhe shaadi wali se sentant aati hai.

(Quand j’ai quitté la maison, j’ai pensé que je vais me faire un nom. Parce que les gens disaient à ma mère ‘votre fille fait ceci’, ‘votre fille fait cela’, ‘c’est haram pour nous’, je’ Je suis dans une telle famille où les filles n’ont rien, la vie est finie pour elles. »)

L’actrice, qui a fait ses débuts dans Mann Kee Awaaz Pratigya en 2009, a conclu en disant cela en plus de faire son identité. elle a également choisi de changer de nom afin que sa famille ne soit pas confrontée à des commentaires négatifs et que leur réputation reste intacte.