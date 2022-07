L’actrice de Made in Heaven, Sobhita Dhulipala, vient-elle de laisser entendre qu’elle sortait avec Naga Chaitanya ?

Si l’on en croit les rumeurs, Naga Chaitanya a trouvé l’amour dans l’actrice Sobhita Dhulipala. On la connaît depuis la série Made In Heaven et Kurup de Dulquer Salmaan. Les fans se demandent si les deux se fréquentent effectivement selon les rumeurs. Un fan lui a demandé lors d’une session AMA si elle était fan de Formule 1. Sobhita Dhulipala a laissé tomber une photo de la sienne dans un t-shirt McLaren pour répondre à cette question. Maintenant, tout le monde sait que Naga Chaitanya est un grand fan des courses de Formule 1. Cela a suscité plus d’intérêt pour savoir s’ils sortent réellement ensemble ou non. Ceux qui ont suivi l’histoire d’amour de #ChaySam se souviendront de sa demande en mariage à Samantha Ruth Prabhu sur une piste de F1.

Les potins sur les rencontres entre Naga Chaitanya et Sobhita Dhulipala font le tour depuis quelques mois. Il a été rapporté exclusivement par Pinkvilla.com. Il semble que les deux semblaient totalement à l’aise l’un avec l’autre dans sa nouvelle maison. Naga Chaitanya montrait à Sobhita Dhulipala sa vaste maison à Hyderabad. La source a également déclaré au portail qu’ils étaient partis dans la même voiture. Ce n’était pas tout. Il a été vu à plusieurs reprises dans le même hôtel où séjournait Sobhita Dhulipala pour les promotions de Major. L’actrice a également passé son anniversaire à Hyderabad avec des amis.

Les fans de Naga Chaitanya et Samantha Ruth Prabhu ont eu un choc lorsqu’ils ont annoncé leur séparation en 2021. Les deux étaient mariés depuis quatre ans. Ils étaient amis depuis près d’une décennie. Personne ne sait ce qui n’allait pas entre le couple qui vivait une vie heureuse. Naga Chaitanya et Raashi Khanna seront vus dans le film Merci. Le film a rencontré des problèmes car certains pensent qu’il est copié de Premam et d’autres films du Sud. On le verra dans Laal Singh Chadha avec Aamir Khan.