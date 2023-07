L’actrice de Lust Stories 2, Tillotama Shome, est-elle liée à Jaya Bachchan ? Voici ce que nous savons

Tillotama Shome a accaparé la vedette pour sa performance remarquable dans Lust Stories 2 de Netflix. Elle s’est taillée une place dans l’industrie cinématographique, dépeignant des rôles prêts à l’emploi dans des films comme Qissa, A Death in the Gunj, Sir , Delhi Crime et The Night Manager. Alors que Tillotama roule haut dans le succès de sa carrière cinématographique, l’actrice semble avoir des réserves, en ce qui concerne sa vie personnelle. Peu de gens savent que Tillotama Shome est marié au neveu de l’actrice vétéran Jaya Bachchan, Kunal Ross.

Le mari de Tillotama Shome, Kunal Ross, est un homme d’affaires

Kunal Ross a commencé sa carrière en tant que professionnel de la publicité. Plus tard, il est devenu entrepreneur et a fondé la société The Indian Bean. The Indian Bean est spécialisé dans la production et la fabrication de café. Selon les médias, Tillotama Shome a rencontré Kunal chez le cousin de l’actrice. Parlant des traits attrayants de Kunal, Tillotama a partagé : « J’ai vu l’honnêteté dans ses yeux. Il était vraiment drôle. »

Mariage de Tillotama Shome et Kunal Ross

Tillotama Shome a noué le nœud nuptial avec Kunal Ross le 29 mars 2015, après avoir été en couple pendant huit longues années. Leur mariage a eu lieu à Goa, en présence de membres notables de la fraternité cinématographique. Toute la famille Bachchan a également assisté au mariage, y compris Amitabh et Jaya Bachchan et Aishwarya et Abhishek Bachchan, ainsi que leur fille Aaradhya. Le mariage de Tillotama et Kunal était une affaire somptueuse, qui a été menée selon les rituels bengalis.

Tillotama Shome et Kunal Ross célèbrent leur 8e anniversaire de mariage

À l’occasion de leur 8e anniversaire de mariage, Tillotama Shome a publié une photo avec son mari sur les réseaux sociaux. Dans la légende Instagram, elle a révélé que si Kunal Ross lui avait offert un bouquet de fleurs, elle lui avait offert un whisky en cadeau. La photo a capturé le duo, souriant pour le déclic, l’air follement amoureux. Tillotama a également publié un cliché séparé avec le joli bouquet de fleurs, prenant un selfie miroir.

Carrière cinématographique de Tillotama Shome

Tillotama Shome a fait ses débuts en tant qu’actrice dans le long métrage Monsoon Wedding en 2001. Dirigé par Mira Nair, le film a reçu de multiples applaudissements de la part des masses et des critiques, rendant Tillotama célèbre. Fervente partisane de dire ce qu’elle pense, Tillotama a un jour partagé qu’elle avait été typée à Bollywood, après avoir essayé le rôle d’une femme de chambre dans Monsoon Wedding. Tillotama Shome a eu trois versions consécutives de Netflix cette année, à savoir Lust Stories 2, The Night Manager et Tooth Pari.