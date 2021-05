L’actrice de Loveyatri Warina Hussain apparaît dans un morceau de dévotion sur Sai Baba en 99 chansons | Nouvelles des gens

New Delhi: Le maestro de la musique AR Rahman a fait ses débuts en tant que producteur et co-scénariste avec 99 chansons, actuellement diffusées sur Netflix. Il a été réalisé par Vishwesh Krishnamoorthy. L’actrice Warina Hussain est vue dans une apparition dans 99 chansons, un film romantique avec Ehaan Bhat et Edilsy Vargas.

Warina Hussain a un rôle important dans 99 chansons et est vu dépeindre un chanteur professionnel dans le film. Elle apparaît dans une chanson de dévotion pour Sai Baba comme arrière-plan musical à une époque différente. Elle a l’air magnifique dans sa tenue élégante et l’actrice a réussi à faire bonne impression avec sa performance.

Warina Hussain a fait ses débuts d’actrice avec Aayush Sharma dans ‘Loveyatri’ et ensuite elle sera vue dans un thriller intitulé ‘The Incomplete Man’, pour lequel elle a déjà bouclé le tournage. L’étonnante fera bientôt ses débuts d’actrice dans l’industrie cinématographique du Sud.

99 Songs a sorti ses versions en hindi, tamoul et telugu dans les cinémas à la mi-avril de cette année.