L’actrice de Laal Singh Chaddha Kareena Kapoor Khan rompt ENFIN le silence sur l’offre de Rs 12 crore pour avoir joué Sita dans le Ramayana

Kareena Kapoor Khan va bientôt figurer dans Aamir Khan vedette Laal Singh Chaddha. L’actrice a été occupée à promouvoir son prochain film, qui est un remake du film populaire de Tom Hanks, Forrest Gump. Kareena Kapoor Khan a donné des interviews et dans l’une de ses dernières interviews, elle a finalement rompu son silence en se voyant offrir le rôle de Sita dans le récit de la mythologie épique hindoue, Ramayana. On a dit qu’on lui offrait Rs 12 crore pour la même chose. Et maintenant, Kareena Kapoor Khan renverse la mèche sur le même…

Kareena Kapoor et le crore Rs 12 pour Sita

Kareena Kapoor Khan ne manque jamais de faire une grande tendance dans le nouvelles de divertissement. Et à l’époque où les rapports ont fait surface selon lesquels Bebo s’était vu offrir le rôle de Sita et qu’un montant forfaitaire de Rs 12 crore était offert comme salaire à l’actrice, elle a été appelée. Kareena a fait face à des critiques pour avoir facturé une somme aussi élevée pour un film. Eh bien, il y avait aussi des discussions sur la disparité salariale fondée sur le sexe dans le pays. Et maintenant, l’actrice de Laal Singh Chaddha s’est enfin ouverte sur le même sujet. Dans une interview avec India Today, Kareena a exprimé sa surprise face aux rumeurs. Elle a dit qu’elle n’avait aucune idée de la façon dont ces rumeurs avaient commencé.

Kareena Kapoor Khan rompt le silence sur l’offre de Sita

La magnifique actrice a déclaré qu’elle n’avait donné aucune explication car elle n’avait même pas été approchée avec le rôle de Sita, comme le prétendent les rapports. Bebo ne s’est jamais vu offrir le film. Elle a dit qu’elle n’avait aucune idée de la raison pour laquelle elle avait été entraînée dans tout cela, car elle n’avait même pas été considérée pour le rôle. Elle les a appelés tous inventés et a dit que même si elle ne voudrait pas les faire tomber pour avoir écrit des histoires. “Je ne sais pas d’où ça vient”, ajoute-t-elle. L’année dernière, Kareena Kapoor Khan a été qualifiée de cupide pour avoir prétendument facturé Rs 12 crore pour le rôle de Sita. Elle a dit à un portail qu’elle pensait que le respect devait être accordé. “Je dis clairement ce que je veux et je pense que le respect doit être accordé. Il ne s’agit pas d’être exigeant, il s’agit d’être respectueux envers les femmes. Et je pense que les choses sont en train de changer”, avait-elle déclaré.