L’actrice de Laal Singh Chaddha, Kareena Kapoor Khan, repérée lors d’un événement de lancement de voitures de luxe; les internautes appellent maintenant au boycott de la balade chic

Kareena Kapoor Khan fait toujours la une des journaux pour diverses raisons. L’actrice a récemment été la cible de critiques de la part des masses. Son film Laal Singh Chaddha est sorti il ​​y a quelques jours, et ça a été un énorme désastre. Il y avait beaucoup de négativité autour du Forrest Gump remake et le casting vedette – Aamir Khan et Kareena Kapoor Khan. Récemment, Bebo a été repéré lors d’un événement de lancement de voiture de luxe et devinez quoi, les internautes appellent également au boycott de la balade chic. Oui, vous avez bien lu !

Kareena Kapoor assiste à un événement de lancement de voiture

Kareena Kapoor Khan fait partie des nouvelles tendances du divertissement sans faute. L’actrice fait toujours la une des journaux et attire l’attention pour diverses raisons. Cependant, il y a eu beaucoup de négativité autour de tout ce qu’elle fait et dit ces derniers temps. Et ce sont les internautes qui ont critiqué Kareena Kapoor Khan pour diverses raisons. Récemment, elle a assisté à un événement de lancement de voitures de luxe dans la ville de Mercedes. Bebo est élégant dans la combinaison en jean. Elle les a associés à des baskets. Pour son maquillage, Bebo a opté pour un look glamour doux et a tiré ses cheveux en chignon. Regardez l’image ci-dessous:

Les internautes appellent au boycott de la voiture de luxe

Aussi attristant que ce soit à signaler, c’est vrai. La vidéo ci-dessus a suscité des réactions extrêmes de la part des internautes. Alors que Bebo a été invité en tant qu’invité spécial pour aider à promouvoir la voiture nouvellement lancée, les internautes réagissent à la même chose de manière complètement opposée. Il y a des commentaires d’internautes qui appellent maintenant au boycott de la balade chic. Vous ne nous croyez pas ? Découvrez les commentaires ici:

Kareena Kapoor Khan obtient la haine en ligne

Kareena Kapoor fait depuis longtemps l’objet de critiques. Elle a été trollée pour sa déclaration demandant aux fans de ne pas boycotter son film, Laal Singh Chaddha avec Aamir Khan. Les internautes ont ramené sa déclaration de la ligne du népotisme dans laquelle elle avait déclaré que personne n’avait forcé les gens à regarder ses films. Sa déclaration dans une émission comique sur l’aide à l’augmentation de l’activité des chemins de fer indiens et des affaires de sarouel après avoir joué le rôle de Geet dans Jab We Met.