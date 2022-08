L’actrice de la saison 2 de Delhi Crime, Shefali Shah, s’ouvre sur la tendance “Boycott Bollywood” ; dit: “Il faut beaucoup d’efforts pour haïr” [Exclusive]

Quand la saison 1 de Criminalité à Delhi avait été créée le Netflix Indeil a créé de nombreuses surprises et ouvert de nombreux jours pour les Indiens OTT contenu. D’une part, personne, même pas Netflix lui-même avait imaginé à quel point cela se révélerait être et de plus, c’était la première série Web non documentaire du genre dans le pays basée sur un incident brutal de la vie réelle qui avait secoué la nation, en plus aussi finalement donnant à Shefali Shah une tête d’affiche digne à la fois de son talent et de sa présence à l’écran saisissante (sans jeu de mots).

Maintenant, 3 ans plus tard, la plupart des mêmes cas et équipages reviennent pour Delhi Crime saison 2, cette fois, avec le fardeau des attentes et des bagages de suivi de leur acte de classe. Est-ce qu’ils? Enfin, presque, et c’est largement suffisant. Alors, êtes-vous enthousiasmé par ce qu’il faut regarder ce week-end ou ce qu’il faut regarder cette semaine et vous vous demandez si Crime de Delhi 2 vaut votre temps? Faites défiler vers le bas pour mon plein Revue de la saison 2 de Delhi Crime…

Le DCP Vartika Chaturvedi (Shefali Shah) et son unité sont de retour et cette fois, ils doivent faire face aux fantômes du passé comme une nouvelle version plus effrayante du gang Kachcha-Banyan, qui a terrorisé Delhi avec des vols et des meurtres dans les années 90. , revient pour cibler les personnes âgées des couches d’élite de Delhi.