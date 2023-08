Wendi Lou Lee souffrait de maux de tête et d’étourdissements depuis des semaines lorsqu’elle a finalement reçu un diagnostic. La mère de deux enfants avait une tumeur au cerveau.

L’ancienne actrice, qui a joué « Baby Grace » Ingalls dans « La petite maison dans la prairie », a écrit un mémoire qui sortira le 13 août. « Plumes de queue rouge: osez découvrir la beauté de la grâce. »

Le livre détaille sa bataille pour la santé et comment elle s’est appuyée sur sa foi inébranlable en Dieu pendant son rétablissement. La femme de 45 ans avait déjà parlé de son diagnostic à Fox News Digital en 2019.

« Ce livre était comme une grande séance de thérapie après une opération au cerveau », a déclaré Lee à Fox News Digital. « J’avais l’impression que je devais regarder en arrière sur ma vie à travers une lentille différente. Et j’ai vu la grâce d’une manière différente. Je l’ai définie d’une manière différente. Et j’ai senti que Dieu avait changé ma perspective. »

C’était en 2015 lorsque Lee a commencé à souffrir de « maux de tête fous » qui ne disparaissaient pas. Pendant six semaines, elle « a tout essayé » alors que les médecins luttaient pour trouver la cause de ses problèmes de santé.

« J’ai commencé à penser que je devenais peut-être un peu fou », a admis Lee. « Peut-être que j’exagérais quelque chose. Je traversais cette bataille où vous doutiez de ce que vous pensez ressentir depuis longtemps.

« J’étais chez le médecin chaque semaine. Je vais chez le médecin peut-être une fois par an, donc c’était très étrange. »

Lee était assise à son travail de bureau quand elle s’est soudainement sentie « comme si tout mon équilibre venait de basculer vers la droite ». Elle a immédiatement quitté le travail, est allée chercher ses enfants à l’école et a appelé son médecin, soulignant que quelque chose n’allait vraiment pas.

De nouveaux tests ont été commandés. Cette fois, Lee avait enfin une réponse. Une tumeur en croissance a été découverte dans les ventricules de son cerveau.

« [My doctor] a finalement ordonné le scanner cérébral », se souvient-elle. « Je ne sais pas pourquoi nous n’avons pas commandé le scanner cérébral plus tôt, mais j’écoutais simplement mon médecin et je faisais confiance à mon médecin et je ne pensais pas : « Oh ouais, j’ai un tumeur au cerveau.’ Je n’y allais pas. Et elle n’y est pas allée. Et puis, tout d’un coup, c’était comme ça. »

La chirurgie cérébrale était prévue pour la semaine suivante. Lee a dit qu’elle était « soulagée ».

« Cela peut sembler fou… [but] pendant si longtemps, nous n’avons pas su ce que c’était », a-t-elle expliqué. « Parfois, une réponse, quelle qu’elle soit, vaut mieux que l’inconnu. Et donc, pour moi, j’étais tellement soulagé de partir, « je peux avancer ». Parce que pendant si longtemps il n’y avait rien. Il n’y avait pas de réponse. Et c’est juste un endroit terrifiant. J’étais comme, ‘Cela pourrait bien se passer ou cela ne pourrait pas bien se passer, mais au moins j’ai un chemin à prendre.’

« Et donc, j’ai été soulagé », a ajouté Lee. « J’ai un peu peur, surtout… pour ma famille. … J’avais un enfant de 8 ans et un de 11 ans à l’époque, et ils avaient vraiment besoin de moi. … [But] cette paix vient de m’envahir, sachant que j’avais une route sur laquelle marcher. Je pouvais le faire en faisant confiance à Dieu, ou je pouvais le faire sans faire confiance à Dieu. J’ai choisi de croire que c’était le chemin sur lequel j’étais censé marcher. »

Lee a déclaré que c’était sa « promenade très fidèle avec Dieu » qui lui avait donné le courage de faire face à la chirurgie cérébrale et aux complications possibles qui pourraient en découler.

« J’ai été un croyant toute ma vie », a déclaré Lee. « J’ai été élevé dans l’église, et c’est juste une partie de qui je suis. Mais il y a quelque chose qui se passe quand vous traversez quelque chose de vraiment difficile qui vous amène à un niveau différent. Cela vous fait vous accrocher à Dieu d’une manière que vous Je n’ai jamais su que vous le pouviez. C’était un sentiment révélateur de ‘J’ai besoin de Dieu plus que je n’ai jamais su que j’avais besoin de lui.' »

La chirurgie a réussi. Et une longue convalescence attendait Lee. Ses proches et sa prière l’ont réconfortée alors qu’elle naviguait à nouveau dans la vie.

« Il m’a fallu environ un an pour pouvoir recommencer à courir », a-t-elle déclaré. « Faire du vélo, c’était comme, ‘Oh mon Dieu, je pourrais tomber.’ J’étais à peu près revenu à la normale [in] à peu près un an. … Je fais toujours face à des maux de tête. Votre cerveau n’est pas censé s’ouvrir et se bricoler sans effets durables. Donc, si quelque chose ne va pas avec moi, j’ai mal à la tête. C’est juste le territoire.

« C’est drôle. Quand je me suis réveillée après une opération, c’était juste cette incroyable expérience de réveil », a-t-elle ajouté. « Ce n’était pas ‘Pourquoi moi?’ C’était, ‘Wow, je ne peux pas croire que je dois faire ça. Quel privilège [it is] pour marcher sur cette route et apprendre ce que j’ai appris et devenir si proche de Dieu dans le processus. Je savais que Dieu allait faire quelque chose avec ça.

« Et je me suis senti privilégié qu’il me choisisse pour faire ça. Je me suis réveillé de la chirurgie et j’ai dit: ‘C’est le plus beau jour de ma vie.’ Non seulement que je me suis réveillé, mais que Dieu écrivait cette histoire différente dans ma vie. Et il allait me laisser l’utiliser pour, espérons-le, lui apporter la gloire et vivre ma vie d’une manière différente.

Avec le recul, Lee a décrit son passage dans « Little House » comme « une bénédiction ». Cela lui a permis de se connecter avec les fans sur la foi.

« C’est toute ma vie maintenant », a-t-elle déclaré. « Je traîne avec des fans et je parle d’épisodes et je prie pour eux, et ils prient pour moi. J’ai un groupe où vous lisez toute la Bible ensemble. C’est incroyable. Je fais aussi une vidéo hebdomadaire en direct avec eux, et nous avons des tonnes d’événements prévus pour cet automne. Ce sont des fans, mais ce sont aussi des amis.

Selon Lee, le directeur de casting de « Little House » cherchait des jumeaux de six mois aux cheveux blonds et aux yeux bleus pour partager le rôle de Baby Grace.

« Le [casting director] était de très bons amis avec mes grands-parents », a-t-elle expliqué. « Ils étaient en train de déjeuner un jour, et de quoi parlez-vous dans les années 70 ? La dernière émission de télévision. Ils parlent de ‘Little House’ et… ma grand-mère dit : ‘Et mes petites-filles ?' »

« Ils étaient désespérés, je dirai », a ri Lee.

Dans les trois minutes qui ont suivi la rencontre avec la star de « Little House », Michael Landon, Lee et sa sœur ont été choisies. Ils ont commencé à tourner à 8 mois. En grandissant, la mère de Lee a partagé avec elle des souvenirs de leur passage sur le plateau.

« Michael Landon était incroyable », a déclaré Lee. « Il était si chaleureux, si gentil et si patient. [Co-star] Melissa Gilbert était tellement amusante. Elle se faufilait hors du plateau pour jouer avec nous. … Michael avait tellement de charisme. Il aimait les enfants et s’illuminait autour d’eux. [Co-star] Karine [Grassle] était comme la mère naturelle de tout le monde. Nous étions si contents dans ses bras. … [The cast] ressemblait tellement à leurs personnages. »

Les jumeaux n’ont pas poursuivi de carrière d’acteur après la fin de la série en 1983.

« Notre vie était si normale », a déclaré Lee. « Nous n’étions pas riches du tout. Mon beau-père était facteur et ma mère avait quatre enfants. Donc, elle était à la maison avec les quatre enfants. Et nous vivions avec un très petit salaire. Nous partagions tout, et nous n’avons pas partir en vacances chères. Nous étions aussi normaux que possible, peut-être un peu en dessous de la normale. Nous vivions sans grand-chose.

« Les gens pensent : ‘Tu étais à la télé. Tu dois être millionnaire et vivre dans un manoir.’ Ha, non. Je ne connais aucune personne de la « Petite Maison », même le top du top, qui vit comme ça. Peut-être que c’est comme ça quand tu es à la télé maintenant. … Le salaire était si différent.

« Dans les années 70, vous n’aviez pas ces gros contrats avec des contrats répétés et des ventes à l’étranger », a-t-elle expliqué. « Surtout quand tu es un enfant qui [didn’t] même avoir un contrat les deux premières saisons parce que nous étions vraiment considérés comme des figurants. Nous recevions des indemnités journalières, même si nous étions la plus jeune fille de Michael Landon. Mes revenus de ‘Little House’ ne m’ont pas permis d’aller à l’université. Je pense qu’ils ont payé une partie de ma toute première vieille voiture si cela vous dit combien d’argent il nous restait vraiment. »

Aujourd’hui, Lee espère que son livre encouragera les autres à « voir Dieu » au milieu des obstacles de la vie.

« Comment voyez-vous la grâce dans tout cela ? » dit-elle. « Comment continuez-vous lorsque la route est difficile? Je dis [readers] à la fin du livre, « Maintenant, va chercher tes propres plumes de queue rouges. » L’encouragement est de prendre le temps de regarder à travers votre vie et de voir Dieu d’une nouvelle manière. »