Carol Sutton, surnommée le «théâtre de la reine de la Nouvelle-Orléans», est décédée jeudi des complications du COVID-19, a déclaré le maire de la Nouvelle-Orléans, LaToya Cantrell, dans un communiqué rendant hommage vendredi à la légende du divertissement de la ville.

Elle avait 76 ans.

« Carol Sutton était pratiquement le théâtre de la reine de la Nouvelle-Orléans, ayant honoré les scènes à travers la ville pendant des décennies », a écrit Cantrell.

« Le monde peut la reconnaître à ses performances au cinéma et à la télévision – que ce soit » Treme « ou » Claws « , » Runaway Jury « ou » Queen Sugar « – mais nous nous souviendrons toujours de sa présence dominante sur scène, de ses personnages richement représentés et le cœur chaleureux qu’elle partageait avec ses collègues acteurs et équipe dans des productions telles que «4000 Miles» et «A Raisin in the Sun». Puisse-t-elle reposer dans la paix parfaite de Dieu », a poursuivi Cantrell.

La carrière télévisuelle et cinématographique de Sutton a duré près de cinq décennies mettant en vedetteavec des crédits des mini-séries « Roots » et « Monster’s Ball ». L’actrice a également joué Nurse Pam dans « Steel Magnolias » de 1989 et Martha Lavoisier dans un épisode de 2019 de « Queen Sugar » d’Ava DuVernay, selon imdB.

Après avoir fait ses débuts d’actrice à la fin des années 1960 dans les productions du Dashiki Project Theatre, Sutton est apparue dans des productions telles que «The Last Madame», «Native Tongues» et «A Raisin in the Sun».

Elle a déménagé à la télévision en 1974 avec «L’autobiographie de Miss Jane Pittman» avec Cicely Tyson et a eu des rôles dans «Dans la chaleur de la nuit» et le téléfilm «Uncle Tom’s Cabin» avec Avery Brooks. Ses crédits télévisés récents comprenaient «Scream Queens», le remake de 2016 de la série «Roots», «Treme», «True Detective» et «Lovecraft Country».

DuVernay s’est rendu sur Twitter vendredi pour honorer Sutton. Le cinéaste a partagé un clip de la scène « Queen Sugar » dans laquelle Sutton est apparu avec Rutina Wesley (Nova Bordelon).

« Au nom de la famille QUEEN SUGAR, nous célébrons la vie de la star Carol Sutton. Nous avons eu l’honneur d’accueillir cette actrice chevronnée de scène + écran à notre émission en tant que tante Martha dans l’épisode 409, ‘Stare at the Same Fires’, « A écrit DuVernay. « Nous la bénissons. Puisse-t-elle se lever et reposer en paix et en puissance. »

Anika Noni Rose, qui a également exprimé la princesse Tiana dans « La princesse et la grenouille » a rendu hommage à Sutton, l’écriture « RIP Mme Carol. Je vous aime. Et vous me manquerez tellement. #CarolSutton #NOLA # Covid19 #YourCountryOwedYouBetter. »

Le cinéaste Mark Duplass a écrit sur le travail avec Sutton.

«J’ai eu la chance de travailler avec elle pendant quelques jours sur« Jeff, Who Lives At Home ». Quelle belle personne et quelle belle vie », a-t-il tweeté.

Sutton laisse derrière lui un fils, Archie; une fille, Aunya; un frère, Oris Buckner; une soeur, Adrienne Jopes; et cinq petits-enfants.

Selon le maire Cantrell, le décès de Sutton survient quelques jours à peine après une autre actrice de théâtre de la Nouvelle-Orléans, Sherri Marina.

Contributeur: Associated Press