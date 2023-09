Actrice bollywoodienne Raima Sen est prêt pour sa prochaine sortie, La guerre des vaccins, barré par Vivek Agnihotri. L’actrice jouera le rôle d’une journaliste opposée à la campagne de vaccination en Inde. Raima, qui a parcouru un long chemin en tant qu’actrice de Bollywood, a parlé du débat sur le népotisme et a mentionné que seul le plus fort survivrait. Donnant l’exemple d’être la petite-fille de Suchitra Sen, elle a déclaré que bien qu’elle soit la petite-fille de quelqu’un, elle n’a pas pris le dessus et a réussi après de nombreux refus.

Raima a ajouté : « Je ne crois pas à ce débat sur le népotisme, et seuls les plus aptes survivront, peu importe qui vous êtes, fille ou fils ; si vous êtes talentueux, vous vous en sortirez, et une telle chose n’existe pas ». comme si tu étais une telle, fille ou fils, tu deviendras une star ».

EN PRÉSENTANT: Premier aperçu du tout premier film indien sur les biosciences #LaGuerreDesVaccins. Sortie mondiale le 28 septembre 2023. pic.twitter.com/EEqKQN23S4 Nana Patekar (@nanagpatekar) 10 septembre 2023

Raima Sen a même ajouté qu’elle n’avait aucun regret dans la vie, qu’elle avait parcouru un long chemin et qu’elle était bien plus forte qu’elle ne l’était avant.

Le prochain film de Raima, The Vaccine War, a pour but de glorifier tous les scientifiques qui ont fait de la vaccination un succès superficiel en Inde à l’époque du COVID, et on ne pourrait jamais imaginer voir cette phase à laquelle nous assistons en ce moment, alors bravo à tous ceux qui ont fait cela. le rêve devient réalité. Et maintenant, Vivek Agnihotri, connu pour réaliser des films basés sur des événements réels, a été félicité par l’actrice pour avoir réalisé un film important comme The Vaccine War.