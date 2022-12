L’actrice de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, s’ouvre sur le fait qu’elle a été accusée d’avoir l’air en surpoids : “Même si vous prenez quelques kilos…”

L’actrice de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, a récemment fait l’objet de critiques après avoir mis en ligne une vidéo sur Instagram avec sa co-vedette Ruhi Chaturvedi. Elle avait honte d’avoir pris du poids, cependant, Shraddha l’a rendu aux trolls de la manière la plus hilarante et la plus brutale possible. L’actrice a maintenant parlé de son surpoids.

Dans sa nouvelle interview, Shraddha a déclaré qu’elle ne s’est jamais souciée des trolls car il y aura toujours des gens qui vous loueront un jour et vous critiqueront l’autre jour. Elle a dit qu’elle a toujours été en forme et par forme physique, elle veut dire avoir l’air et se sentir bien dans son corps, quelle que soit sa forme.

“J’ai toujours cru que même si vous preniez quelques kilos, il ne fallait pas s’en inquiéter ni s’inquiéter et se précipiter pour maintenir le poids idéal. Peu importe si vous pesez quelques kilos de plus parce qu’en fin de compte ce ce qui compte, c’est la bonne santé et la forme dans laquelle vous vous sentez. Je suis en forme, donc je n’accorde aucune importance aux trolls et à leurs commentaires”, a déclaré Shraddha à TOI.

Après avoir été brutalement honteuse pour sa bobine, Shraddha avait posté une autre vidéo où elle a été vue en train de faire défiler des commentaires négatifs sur son message. Elle a ensuite fait un geste de crachat pour arrêter les body-shamers. Dans sa vidéo de bobine, Shraddha a été vue vêtue d’une tenue courte moulante et en synchronisation labiale avec le single Made You Look de la chanteuse pop Meghan Trainor.

Shraddha est un visage connu de l’industrie de la télévision et a fait partie de plusieurs émissions, dont Main Lakshmi Tere Aangan Ki, Tumhari Paakhi et Dream Girl. Elle a rejoint Kundali Bhagya en 2017 et a gagné en popularité pour son interprétation du Dr Preeta Arora.