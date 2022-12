L’actrice de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, fait un geste de crachat pour arrêter les fat-shamers sur sa dernière bobine Instagram

L’actrice de Kundali Bhagya, Shraddha Arya, s’est récemment retrouvée la cible de critiques sévères lorsqu’elle a publié une vidéo sur Instagram avec sa co-vedette Ruhi Chaturvedi. Elle a été brutalement traquée par des gens qui lui ont fait honte pour avoir pris du poids. L’actrice a maintenant donné une réponse appropriée à ceux qui ont fait des commentaires négatifs sur son apparence.

Dans la vidéo, Shraddha a été vue en train de recréer une tendance où elle a été vue en synchronisation labiale avec le single Made You Look de la chanteuse pop Meghan Trainor. Elle était vêtue d’une tenue courte moulante et les trolls ont fini par lui faire honte.

Mais Shraddha n’était pas quelqu’un qui laisserait les trolleurs s’en tirer avec leurs actions. Elle a posté une autre vidéo où elle a été vue en train de passer des commentaires négatifs sur sa vidéo. Elle a été vue en train de faire un geste de crachat pour arrêter les fat-shamers de la manière la plus hilarante possible.

Le mois dernier, Shraddha et son co-acteur Shakti Arora ont reçu le prix du meilleur Jodi aux Zee Rishtey Awards, ce qui lui a rappelé son association avec Dheeraj dans le rôle de Karan Luthra dans Kundali Bhagya. Elle a également remercié Dheeraj d’avoir créé une chimie romantique avec elle dans la série.

“Pendant une seconde, je me suis demandé pourquoi recevions-nous le prix” Favorite Jodi “, notre couple s’est produit il y a quelque temps, puis j’ai réalisé, ce prix n’est pas celui de Shakti et Shraddha, c’est celui de Karan et Preeta. Je ne sais pas, Je ne deviens jamais émotive, je ne sais pas comment je deviens émotive”, avait-elle déclaré lors de la cérémonie de remise des prix.

Shraddha s’est mariée avec l’officier de marine Rahul Nagal en novembre 2021. Depuis lors, son mari est en poste à Visakhapatnam. Elle a récemment acheté une nouvelle maison à Mumbai et était occupée à rénover l’appartement de ses rêves en se référant à des magazines d’architecture. Elle s’est inspirée des maisons modernes et élégantes de quelques stars de la B-town à Mumbai.