L’actrice de «Kumkum Bhagya» Ashlesha Savant teste COVID positive, envoie «prières et force pour tous» | Actualités télévisées

Bombay: L’actrice Ashlesha Savant de l’émission de télévision populaire ‘Kumkum Bhagya’ a été testée positive au COVID.

Ashlesha a informé ses fans samedi (1er mai) via une publication Instagram qu’elle avait été diagnostiquée avec le virus COVID-19.

« J’ai testé positif pour Covid-19 aujourd’hui. Suivre le protocole de mon médecin. Isoler et mettre en quarantaine à la maison. S’il vous plaît, prenez soin de vous et restez en sécurité. Surtout restez calme. Prières et force pour tous. Merci pour votre amour et votre soutien », a écrit le Actrice de 36 ans.

Avec une image de la note écrite, Ashlesha a posté une deuxième photo en noir et blanc d’un thermomètre et d’un oxymètre dans une paume tendue.

Avec une image de la note écrite, elle a posté une deuxième photo en noir et blanc d’un thermomètre et d’un oxymètre dans une paume tendue.

Exhortant ses fans à rester calmes, Ashlesha a sous-titré le message: «Veuillez faire attention et rester calme».

Ashlesha est connue pour avoir essayé le rôle de Meera dans «Kumkum Bhagya». L’actrice a fait partie d’autres émissions de télévision populaires telles que «Vishkanya Ek Anokhi Prem Kahani», «Pyaar Ka Dard Hai Meetha Meetha Pyaara Pyaara» et «Saat Phere» parmi tant d’autres.