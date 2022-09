L’actrice de Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi 3 Sana Amin Sheikh et Aijaz Sheikh se séparent après six ans de mariage; ‘Nous ne sommes pas contents…’

L’actrice de télévision populaire Sana Amin Sheikh s’est séparée de son mari, le réalisateur de télévision Aijaz Sheikh, après six ans de mariage. Leur divorce a eu lieu le 13 septembre. Dans une interview avec TimesofIndia.com, Sana est devenue franche et a parlé de sa vie personnelle. Sana a déclaré qu’après un mois de connaissance, les deux ont décidé de se marier. En raison de leurs horaires chargés respectifs, les deux n’ont pas eu beaucoup de temps à passer l’un avec l’autre. Les deux se sont mariés en 2016 et publient leur nikah, a rapporté Sana au tournage de Krishnadasi. Elle a révélé comment les deux ont réalisé que nous venons d’horizons différents et que nous voulions des choses différentes dans leur relation. Elle a même dit que les deux n’avaient pas eu le temps de se parler pendant leur fréquentation et avaient des problèmes de compatibilité.

Sana et Aijaz ont essayé d’arranger les choses pour sauver leur mariage, mais cela n’a pas fonctionné entre eux. L’actrice de la saison 3 de Kuch Rang Pyar Ke Aise Bhi a déclaré qu’au cours de leurs six années de mariage, ils se sont séparés et se sont également réconciliés plusieurs fois car ils voulaient sauver leur mariage. Elle a dit qu’ils n’étaient pas heureux de vivre sous un toit et qu’il valait mieux se séparer. Elle a dit qu’elle avait compris qu’ils devaient passer à autre chose et qu’ils se sont officiellement séparés. Maintenant, Sana et Aijaz continuent d’être cordiales.

Sana est maintenant concentrée sur son travail et souhaite explorer davantage l’OTT. Elle travaille sur l’émission Web de Hansal Mehta.