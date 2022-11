L’actrice de Kkusum, Ekta Sharma, qui travaillait dans un centre d’appels en raison de l’absence de travail à la télévision, obtient maintenant un emploi ICI [Read Details]

Plus tôt, il a été rapporté que Ekta Sharma travaillait dans un centre d’appels parce qu’elle n’obtenait pas de bons rôles d’actrice. Maintenant, selon les dernières informations, l’actrice est retournée à l’industrie de la télé. Elle a un rôle dans une émission télévisée nommée Man Sundar, où elle essaie le rôle d’une maman. Elle a repris le tournage du même poste deux ans et l’expérience pour elle a été totalement différente.

L’actrice qui a fait des émissions comme Kkusum, Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, Kamini-Damini, Bepanah Pyaar et bien d’autres a parlé des sets manquants à ETimes dans une interview. Elle a révélé que le premier jour sur le plateau l’avait rendue heureuse en voyant l’équipe créative, les co-stars, les techniciens et le caméraman. Tout lui donnait l’impression de revenir à la maison. Elle a également révélé que jouer était son premier amour et qu’elle n’était pas satisfaite du fait qu’elle devait travailler dans un centre d’appels. L’actrice a révélé qu’elle n’avait pas le choix, elle a donc dû rejoindre le même. Elle y a travaillé pendant un an et envisageait ensuite de rejoindre ailleurs. Elle a démissionné du centre d’appels la semaine dernière en septembre et était prête à rejoindre une autre entreprise.

Découvrez la photo d’Ekta Sharma.

Ekta a révélé qu’elle avait passé l’audition pour Mann Sundar et qu’elle avait oublié la même chose. Quand elle a reçu l’appel, elle était heureuse de pouvoir faire ce qu’elle aimait le plus. L’actrice jouera le rôle de la mère de Shivanshi Das qui est un personnage négatif dans la série. L’actrice n’hésite pas à jouer des rôles supérieurs à son âge. Elle a révélé qu’elle avait fait la même chose dans le passé. Elle peut ne pas se rapporter à un personnage mais quand on dépeint un tel rôle, il est important de comprendre pour faire la différence entre le bon et le mauvais.