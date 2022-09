La célébrité de la saison 13 de Bigg Boss, Shehnaaz Gill, a fait les manchettes pour toutes les raisons. La magnifique diva a conquis des millions de cœurs avec sa personnalité charmante et pétillante dans l’émission de téléréalité de Salman Khan. Après Bigg Boss 13, Shehnaaz a réussi à faire tourner les têtes avec style grâce à sa transformation soudaine et à laisser les fans stupéfaits. L’actrice semble être très occupée par son travail et n’a guère de temps pour elle. Shehnaaz a partagé un lien étroit avec Sidharth Shukla, vainqueur de Bigg Boss 13. Les fans les appelaient affectueusement “SidNaaz” et adoraient les voir ensemble. Après la mort subite de Sidharth, Shehnaaz était déprimée. Elle a pris du temps pour elle et a fait son retour.

Eh bien, une vidéo récente de Shehnaaz est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle ses fans étaient contrariés de voir son attitude à leur égard. En un rien de temps, Shehnaaz a été massivement critiquée pour avoir fait preuve d’attitude envers ses fans. Les internautes ont qualifié Shehnaaz d’arrogante. Cela s’est produit lorsque Shehnaaz revenait du plateau vers son vanity man lorsque des papas lui ont demandé les photos. Shehnaaz a dit qu’elle le ferait plus tard car elle travaille maintenant. Cependant, les paparazzi ont même demandé à Shehnaaz comment elle allait. À quoi, l’actrice s’est retournée et a dit que si elle n’allait pas bien, recevraient-ils des médicaments pour elle. Les fans de Shehnaaz ont estimé que son attitude n’était pas juste et l’ont qualifiée de grossière.

Voir la vidéo –

Un utilisateur a écrit : « Ooh kitna badal gayee… arrogant », tandis qu’un autre a commenté en disant : « Ab itna v nhi bolna chahiye ». Le troisième utilisateur a écrit : “Très impoli”. Un autre a dit: “Plus d’acteur ka 50rs coupé”. Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan a été dans la tendance Nouvelles du divertissement.

Sur le plan du travail, Shehnaaz sera vu dans le film d’animation bourré d’action de Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan réalisé par Farhad Samji. Le film mettra en vedette Salman Khan, Pooja Hegde et Venkatesh dans les rôles principaux. Il est produit par Salman Khan Films et sortira fin 2022.