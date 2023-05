L’actrice de Kerala Story, Adah Sharma, révèle le côté laid de l’industrie cinématographique hindi, « Les actrices doivent attendre que les acteurs masculins arrivent sur le plateau »

Actrice de Bollywood Ada Sharma est au sommet du monde avec le succès de son dernier film, The Kerala Story. Cependant, l’actrice a révélé qu’elle n’aimait pas la discrimination sexuelle dans l’industrie cinématographique indienne, en particulier dans l’industrie cinématographique hindi. Adah a travaillé dans plusieurs industries comme l’hindi, le tamoul, le télougou et le malayalam et a rencontré des gens «bons, mauvais et laids» dans chacun d’eux. Ainsi, il semble que la discrimination n’ait pas de frontières basées sur la langue que l’on parle.

Adah Sharm révèle le côté laid de l’industrie cinématographique hindi

Lors d’une récente interaction avec les médias, Adah Sharma a révélé qu’elle n’aimait pas la discrimination sexuelle. Elle a expliqué que l’attitude positive ou négative d’un réalisateur peut jouer un rôle essentiel pour la mettre à l’aise dans n’importe quelle industrie. Un réalisateur qui respecte les acteurs et l’équipe, quel que soit le groupe linguistique auquel ils sont associés, peut faciliter la vie au travail. Cependant, une personne qui ne se comporte pas avec respect peut gâcher l’énergie.

Adah à propos de la discrimination sexuelle sur les plateaux

Lors d’un récent talk-show, Adah a exprimé le malaise qu’elle ressent lorsque les actrices sont d’abord appelées sur le plateau et doivent ensuite attendre l’arrivée des acteurs masculins. Elle pense qu’il s’agit d’une forme de discrimination sexuelle qui n’a pas sa place dans une industrie comme celle-ci. Demander un salaire égal pour les acteurs masculins et féminins est de la plus haute importance pour les féministes et l’industrie cinématographique dans son ensemble. Cependant, Adah estime que l’industrie doit s’attaquer aux racines de la discrimination sexuelle avant que la question de la parité salariale puisse être traitée de manière adéquate.

Adah Sharma a rencontré le ministre de l’Union Nitin Gadkari, ainsi que l’équipe de production de The Kerala Story, alors que le film bat des records au box-office. L’actrice semble profiter des avantages que l’industrie apporte, mais vise toujours l’égalité des droits et des chances pour les femmes et tous les genres.