L’actrice de Kerala Story, Adah Sharma, renverse la mèche sur Commando 4; révèle faire des cascades avec l’équipe de CETTE superstar internationale [Exclusive]

L’histoire du Kerala a changé la donne pour Adah Sharma. Elle nous dit qu’elle a maintenant un éventail beaucoup plus large de projets parmi lesquels choisir. Adah Sharma est cool à propos des critiques que le film a reçues. Elle dit que les gens qui l’ont vu ont compris qu’il s’agissait de terrorisme radicalisé, et non contre une religion particulière. Elle dit: « Si je fais des plaintes maintenant, je me sentirai mal car je sentirai que je suis la personne la plus ingrate de cette planète. L’histoire du Kerala a un immense amour. Vous ne pouvez pas acheter ce genre d’amour. » L’actrice dit qu’elle a tourné pour un certain nombre de projets, qui sortiront lentement. Adah Sharma dit qu’elle est ouverte à toutes sortes de médiums.

Les fans d’Adah Sharma l’adorent dans le rôle de Bhavna Reddy dans la série Commando. Elle dit : « Dans Commando 4, l’action est à un tout autre niveau. Je suis très excitée pour cela. Nous avons travaillé avec la même équipe de cascadeurs qui a travaillé avec Jackie Chan. J’espère que les gens applaudiront pour les coups de pied et les coups de poing. que je porterai à l’écran. » Elle a également déclaré qu’une nouvelle saison de sa série Web arrivait et que son premier regard serait surprenant.

Adah Sharma sera également vue dans le film Game Of Girgit. « Il est basé sur l’application Blue Whale. Ce flic est différent de Bhavna Reddy. De plus, j’ai Tibba prêt à être publié sur OTT », a-t-elle déclaré. Tibba met également en vedette Sonali Kulkarni et Darsheel Safary. L’actrice a également réalisé un projet international mais refuse de divulguer les détails. « Je ne veux rien dire jusqu’à ce que la promo arrive. Ce sera plus amusant », dit-elle.

Adah Sharma a déclaré qu’elle essayait de repousser les limites de son travail. « Je veux faire un film dans toutes les langues indiennes. Si j’obtiens des films étrangers, je les prendrai aussi. Je ne suis pas quelqu’un qui planifie. Je ne me réveille pas avec une idée fixe. Je suis quelqu’un qui aime juste être sur un plateau, travaillant et explorant moi-même », dit-elle. Nous espérons qu’Adah Sharma pourra nous divertir avec des projets plus grands et meilleurs de partout.