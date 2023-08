L’actrice de Kerala Story, Adah Sharma, réagit aux informations faisant état de l’achat de la maison de Sushant Singh Rajput ; voici ce qu’elle a à dire

Ada Sharmaqui était connue comme l’actrice de 1920, a de nouveau acquis toute la renommée et la reconnaissance de son nom avec son dernier album, L’histoire du Kerala. Elle fait actuellement la une des journaux en raison de la dernière propriété qu’elle a récemment achetée, et la nouvelle est qu’elle serait devenue propriétaire du défunt acteur. Sushant Singh RajputC’est l’appartement de Bandra. Oui, vous avez bien lu. Sushant Singh Rajputqui a rendu son dernier souffle dans la maison, et après cela, la maison a été considérée comme une malchance par les courtiers immobiliers qui cherchaient des acheteurs ou des locataires, a finalement trouvé un acheteur en l’actrice de Bollywood Ada Sharma. Les rapports suggèrent qu’Adah a acheté la somptueuse maison pour un montant énorme d’environ 10 15 crores, et même les fans y ont réagi, affirmant que seul un étranger qui travaillait dur aurait pu acheter cette maison et ne pas avoir peur d’y vivre.

Regardez la vidéo d’Adah Sharma réagissant aux informations selon lesquelles elle aurait acheté la maison du défunt acteur Sushant Singh Rajput.

L’histoire du Kerala l’actrice a été vue en train d’interagir avec les médias et, interrogée sur les informations selon lesquelles elle aurait acheté une maison du défunt acteur Sushant Singh Rajput, elle n’a ni nié ni confirmé et a déclaré qu’elle n’en parlerait aux médias que lorsque tout se mettrait en place. Elle a même mentionné qu’elle annoncerait la nouvelle avec une boîte de bonbons. Cela signifie-t-il qu’Adah a déjà finalisé la propriété ?

Sushant Singh RajputLa mort de l’acteur a été un choc le 14 juin 2020, et cela fait 3 ans depuis la mort prématurée de l’acteur. La dernière mise à jour sur le cas de la mort de l’acteur est que le CBI a continué à enquêter et a même trouvé des preuves solides qui affirment qu’il ne s’agissait pas d’un suicide. Selon certaines informations, la famille et les fans de Sushant se battent encore aujourd’hui pour obtenir justice concernant la mort de l’acteur.