L’actrice de Kennedy, Sunny Leone, devient émue en se rappelant la tristement célèbre interview; Anurag Kashyap fait l’éloge « Les gens ne voient pas au-delà d’elle… »

Léon ensoleillé est l’une des célébrités dont on parle le plus en ce moment. Surtout après tout le buzz autour de son film avec Anurag Kashyap appelé Kennedy. L’actrice a commencé sa carrière en travaillant dans l’industrie du divertissement pour adultes et a maintenant parcouru un long chemin. Son film a été ovationné pendant 7 minutes au festival du film de Cannes. Lors de sa participation à Cannes cette année, Sunny Leone a également accordé des interviews à divers médias. Et lors de l’une des interviews, elle s’est souvenue d’une interview infâme de sa vie dans laquelle on lui avait posé des questions vraiment désagréables liées à son ancienne profession.

Sunny Leone se souvient de sa tristement célèbre interview au Festival de Cannes

L’actrice, tout en parlant à un portail de divertissement, a partagé qu’elle n’avait aucun problème avec les questions posées, mais juste la manière ou la manière dont elles ont été posées. Elle avait demandé à l’équipe de permettre à quelqu’un de son équipe de voir les images. mais elle a été licenciée. Lorsque la vidéo est sortie, beaucoup de gens ont transcrit l’interview pour elle. Sunny Leone a rappelé le contrecoup auquel l’intervieweur a dû faire face après cela. « Le contrecoup auquel il a été confronté était incroyable, c’était fou à regarder. » L’actrice, cependant, ajoute qu’elle se sent blessée car elle a dû traverser l’enfer pour être considérée comme une humaine. Sunny dit que personne ne devrait être traité comme elle l’a été. Appelant cela le pire sentiment de tous les temps, Sunny ajoute qu’il lui en a fallu beaucoup pour pouvoir s’en sortir.

L’actrice d’Ek Paheli Leela a partagé qu’elle n’avait personne pour la soutenir à ce moment-là. Personne de son équipe ou des personnes présentes n’a pris position pour elle. Mais Sunny se vante d’avoir une grande équipe maintenant. Sunny explique qu’elle ne regrette pas son passé car il a fait d’elle ce qu’elle est aujourd’hui. Cependant, Sunny admet que cela lui a créé beaucoup d’obstacles au départ, mais elle a réussi à s’échapper et à les dépasser. L’actrice a parlé de lire beaucoup de mauvaises interviews et dit qu’il y aura toujours des gens qui en rabaisseront d’autres. Elle dit qu’elle ne peut pas laisser cela l’arrêter.

Consultez la publication Instagram de Sunny Leone et Anurag Kashyap ici :

Anurag Kashyap fait l’éloge de Sunny Leone

On a demandé à Anurag Kashyap comment il avait choisi Sunny dans son film Kennedy. La cinéaste révèle qu’ils ont mené des auditions juste pour voir si elle aimerait figurer dans un film à petit budget. Il se souvient également de la même interview et loue la magnifique beauté en disant que la façon dont Sunny l’a rendue lui a fait voir qu’elle est spéciale. Anurag dit qu’il la voit comme la mère qu’elle est pour ses enfants. Anurag ajoute : « C’est tellement triste que les gens ne voient pas au-delà de son passé et au-delà de son visage et de son corps. Regardez-la dans les yeux. Vous verrez tellement plus en elle. »