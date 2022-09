L’actrice de télévision Sonyaa Ayodhya Saamoor qui est maintenant vue dans l’émission, Sanjog a fait des révélations choquantes sur une co-vedette masculine de son ancienne émission. Elle faisait partie de Sirf Tum avant cela. Sonyaa Ayodhya Saamoor a révélé qu’il lui avait demandé de couvrir son corps. Sonyaa a écrit sur ses stories Instagram : “Mon co-acteur m’a dit que je devrais me couvrir les jambes parce qu’elles ne sont visibles que pour mon mari. À quel genre d’humains régressifs avons-nous eu affaire ?” Elle a dit que d’un autre côté, elle avait une maman incroyable qui lui avait offert un certain nombre de shorts mignons. Maintenant, tout le monde a spéculé sur qui pourrait être la co-star mentionnée ici. ETimes TV l’a contactée pour lui demander si c’était Rajneesh Duggal qui dirigeait Sanjog. Elle l’a rejeté en disant qu’il était un ancien co-star et que Duggal était l’être humain le plus incroyable.

L’actrice discutait avec des fans où elle a dit que les chauvins masculins s’attendaient à ce que les femmes restent silencieuses. Elle a dit qu’il continuait à faire des commentaires sur son corps, son habillement, ses choix alimentaires et même sa religion. Sonyaa Ayodhya a déclaré qu’il était difficile de faire face à la même chose. Elle a également déclaré que l’ex-co-star l’avait fait attendre des heures sur le plateau pendant le tournage. Sonyaa a déclaré: “Il est si important d’avoir des co-acteurs sans drame et faciles à vivre. Je me souviens d’avoir attendu 3 heures sur le plateau pour mon co-acteur, ce qui est professionnellement inacceptable.”

Jetez un œil à la publication Instagram de Sonyaa Ayodhya Saamoor ci-dessous

Maintenant, tout le monde spécule que la co-star masculine ici est Vivian Dsena. Il est le principal acteur masculin de Sirf Tum. Eisha Singh, qui est la principale femme de l’émission, a commenté le message de Sonya et l’a qualifiée de reine. Sonya l’a remerciée en disant qu’elle avait survécu à l’émission parce qu’elle avait Eisha Singh à ses côtés. Jetez un œil à ce que les fans ont dit ci-dessous …

Eh bien, le spectacle Sirf Tum touche à sa fin. C’est l’une des émissions les plus ratées de la carrière de Vivian Dsena. Voyons s’il clarifie quoi que ce soit dans cette affaire impliquant Sonya Ayodhya Saamoor.