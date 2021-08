L’actrice de Kapil Sharma Show et la vierge de bobine Sumona Chakravarti fait ses débuts sur IG Reels avec une vidéo de billard en monokini noir – Regardez | Buzz News

New Delhi : L’actrice de télévision populaire Sumona Chakravarti, mieux connue pour son rôle dans The Kapil Sharma Show, a enfin fait ses débuts sur Instagram (IG) Reel. Et devine quoi? Elle s’est assurée de faire de sa première vidéo une vidéo torride !

Sumona Chakravarti a partagé sa vidéo de piscine de retour vêtue d’un monokini noir faisant un flip de cheveux en arrière. Elle a sous-titré la vidéo comme suit : Reel virgin fait enfin ses débuts avec un retour en arrière ! Ps après plusieurs tentatives infructueuses, j’ai finalement réussi à bien faire les choses (comment faire une bobine et la vidéo elle-même) LOL

Récemment, Kapil Sharma a taquiné la nouvelle photo de la saison sur les réseaux sociaux, il y avait tous les co-acteurs sans Sumona. Le buzz est fort que Sumona Chakravarti ne fait pas partie de la nouvelle saison de The Kapil Sharma Show.

Au milieu de toutes les spéculations, Sumona a laissé tomber un message cryptique sur les réseaux sociaux, a ajouté plus de carburant au feu.

Cependant, aucun mot officiel n’a été fait par Kapil ou Sumona jusqu’à présent. La nouvelle saison verra Sudesh Leheri, Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Bharti Singh et Chandan Prabhakar avec Archana Puran Singh.

Sumona est devenue un nom connu après avoir joué la femme de Kapil Sharma dans la série à succès « Comedy Nights With Kapil ». Ses plaisanteries à l’écran avec Kapil sont appréciées du public et ils ont également continué à travailler ensemble dans « The Kapil Sharma Show ».