L’actrice de JugJugg Jeeyo Prajakta Koli cloue l’accent de Varun Dhawan dans une vidéo hilarante, Hrithik Roshan et Anil Kapoor réagissent

L’un des films les plus attendus de l’année est JugJugg Jeeyo. Varun Dhawan, Kiara Advani, Anil Kapoor et Neetu Kapoor jouent les personnages principaux du film. Maniesh Paul et Prajakta Koli jouent également des rôles importants. La célèbre YouTubeuse MostlySane alias Prajakta Koli a fait ses débuts à Bollywood dans le drame familial Dharma Productions, qui est sorti le 24 juin. Sur les réseaux sociaux, elle a une base de fans importante. À ce sujet, elle a récemment mis en ligne une vidéo humoristique mettant en vedette sa co-star Varun Dhawan.

Dans la vidéo virale, on peut voir Prajakta clouer l’accent de Varun. Tout en partageant la vidéo, elle a écrit : “En retard pour la tendance, mais qu’est-ce que tu fais… Salut @varundvn”.





De nombreuses célébrités ont réagi à la vidéo. Anil Kapoor a réagi et a lâché des émoticônes. Hrithik Roshan a commenté: “Haha sympa”.

Varun Dhawan a passé 10 ans à Bollywood et il a une idée de son parcours. En s’adressant à IANS, Dhawan a ajouté : “Écoutez, honnêtement, peu importe ce que nous devinons, analysons et prédisons le sort d’un film, en fin de compte, il n’y a pas de formule et personne ne sait ce qui fonctionne à la boîte. bureau. Et nous l’avons vu ces derniers temps. Après la pandémie, les choses ont changé, mais le seul facteur inchangé est que les gens aiment toujours aller au théâtre et regarder un film divertissant.

Il a ajouté : “Que ce soit un KGF, un RRR ou un Sooryavanshi, les gens les ont regardés. Mais cela ne signifie pas que tous les films d’événements plus grands que nature fonctionnent… comme je l’ai dit, il n’y a pas de formule. Notre film est un drame familial pur qui a de l’émotion, de la comédie et tout ce que nous avons grandi en regardant dans un film de Karan Johar !”

Dirigée par le réalisateur de Good Newwz Raj Mehta, l’animatrice Maniesh Paul sera également à l’affiche du film avec YouTuber et l’influenceuse Prajakta Koli faisant ses débuts à Bollywood avec JugJugg Jeeyo. La star de la télé-réalité Varun Sood fera également une apparition dans le film. Le film est produit par les studios Dharma Productions de Karan Johar et Viacom18.