L’actrice de Jee Karda Tamannaah Bhatia RÉVÈLE le cadeau spécial qu’elle a reçu de la superstar Rajinikanth | Regarder la vidéo

Amazon Prime Video a récemment publié la bande-annonce très attendue de la série dont on parle beaucoup, « Jee Karda ». La bande-annonce a déjà émerveillé les téléspectateurs et les fans, car elle plonge dans l’histoire fascinante de sept amis naviguant dans le chaos de la vie dans la trentaine. Dans une interview, Tamannaah Bhatia a partagé ses moments francs et ses expériences lors du tournage de la série. ‘Jee Karda’, produit par Maddock Films et réalisé par Arunima Sharma, explore les domaines complexes des relations humaines, en se concentrant particulièrement sur la dynamique de l’amitié. Non seulement cette actrice s’est ouverte sur la superstar Rajinikanth. Regardez la vidéo pour en savoir plus.