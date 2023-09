L’actrice de Jawan Priyamani partage une mise à jour sur The Family Man 3 et cela laissera les fans EXCITÉS

L’homme de famille La série est l’une des séries les plus populaires sur OTT. Ça met en vedette Manoj Bajpayee, Priyamani, Sharib Hashmi et plus. La série est devenue extrêmement populaire dès sa sortie et a également été suivie d’une deuxième saison mettant en vedette Samantha Ruth Prabhu dans l’un des rôles principaux. Et maintenant, tout le monde s’interroge et s’interroge sur L’homme de famille 3. Jawan l’actrice Priyamani a enfin réagi au buzz autour de la saison 3. Lisez la suite pour savoir ce qu’elle a à dire…

Priyamani parle du troisième opus de The Family Man 3

L’autre jour, Raj et DK ont annoncé qu’ils travailleraient sur L’homme de famille 3. Et Priyamani a fait allusion à la même chose en ajoutant que la saison 3 sortirait bientôt. Elle demande aux fans d’attendre et de regarder. Lorsqu’on lui a demandé si elle avait récemment parlé à Raj et DK au sujet de The Family Man 3, Priyamani partage qu’elle les a rencontrés alors qu’ils travaillaient sur Farzi avec Shahid Kapoor et Vijay Sethupathi.

Priyamani a-t-il rencontré Raj et DK entre-temps ?

Raj et DK travaillent également sur la version indienne de Citadelle avec Samantha Ruth Prabhu et Varun Dhawan, un spin-off de l’émission télévisée vedette de Richard Madden et Priyanka Chopra du même nom. Priyamani partage qu’elle n’a pas rencontré le duo de cinéastes pendant Citadelle mais elle les a vus en travaillant sur Farzje. Et le Jawan la beauté parle de harceler les créateurs L’homme de famille 3 les créateurs dont la seule réponse était « bientôt, bientôt… bientôt ». L’actrice pense qu’ils pourraient commencer à tourner pour L’homme de famille 3 d’ici l’année prochaine. Alors qu’est-ce que tu en penses? Êtes-vous excité? Si tout se passe bien, ainsi que la production, pensez-vous que la série pourrait sortir plus tard l’année prochaine ? Seuls Raj et DK pourraient répondre à cette question.

Regardez la vidéo de la bande-annonce de Jawan ici :

En parlant de Priyamani, l’actrice incarne Suchitra alias Suchi, la femme de Manoj Bajpayee dans L’homme de famille série. C’est l’une des séries les plus appréciées du public. Le buzz et l’enthousiasme pour la prochaine saison de L’homme de famille La série a commencé juste après la fin de la saison 2. Mais les créateurs ont plus de projets et des histoires plus intéressantes à raconter.

Pendant ce temps, Priyamani a récemment été vue dans Shah Rukh Khan et Nayanthara, vedettes Jawan. Priyamani joue Lakshmi dans le. Film. Le film mettait également en vedette Deepika Padukone et Vijay Sethupathi.