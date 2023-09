L’actrice de Jawan Nayanthara va-t-elle intenter une action en diffamation contre des rumeurs sans fondement de rupture avec Atlee ? Les fans disent : « Assez de tolérance »

Jawan s’est avéré être un succès aux proportions épiques. Les fans ont adoré la qualité de Nayanthara et Shah Rukh Khan dans le film. Mais, en même temps, Deepika Padukone a reçu une immense appréciation pour son rôle d’Aishwarya Rathore. Beaucoup ont dit qu’Aishwarya est le cœur de Jawan et qu’elle est véritablement le moteur de l’histoire. Cela a conduit à des rumeurs sans fondement selon lesquelles elle serait en colère contre Atlee. Des spéculations et des gros titres ont été publiés selon lesquels Nayanthara est tellement bouleversée d’être mise à l’écart à Jawan qu’elle a juré de ne plus jamais travailler avec Atlee. Certains ont même dit qu’elle ne travaillerait plus à Bollywood désormais.

Nayanthara dément les rumeurs selon lesquelles il serait en colère contre le créateur de Jawan, Atlee

Nayanthara a posté un souhait d’anniversaire pour Atlee sur ses histoires Insta. Elle s’est dite fière de ses réalisations. Cela a suffi à démentir toutes les rumeurs selon lesquelles il y aurait des tensions entre eux. De plus, Shah Rukh Khan – Gauri Khan, Atlee – Priya Atlee, Deepika Padukone – Ranveer Singh, Nayanthara – Vignesh ont tous été vus lors des grandes célébrations de Ganpati de Mukesh Ambani à Antilla. Aujourd’hui, un fan club de Nayanthara a affirmé que l’actrice envisageait de prendre des mesures énergiques contre les chaînes YouTube qui diffusent de tels potins. Ce n’est pas la première fois que Nayanthara est confronté à des calomnies provenant de diverses sources.

Ses fans veulent des mesures strictes contre ces rumeurs nuisibles. Ce n’est pas la première fois que Nayanthara est pris pour cible par des personnes…

EXCLUSIF : L’équipe #Nayanthara est prêt à intenter une action en diffamation contre plusieurs comptes sur les chaînes X et YouTube qui ont commencé à répandre ces rumeurs sans fondement. Plus de détails seront révélés bientôt.#Jawan pic.twitter.com/u3jI3b7j69 Dame Superstar Nayanthara (@NayanXOXO) 21 septembre 2023

Mais j’espère vraiment qu’ELLE FAIT CELA FR !!!! Je ne peux plus supporter cette merde. Elle devrait vraiment les poursuivre en justice Theladysuperstarclub (@Nayantharian) 21 septembre 2023

C’est vrai, j’ai vérifié auprès de son équipe. Dame Superstar Nayanthara (@NayanXOXO) 21 septembre 2023

Si c’est vrai, alors c’est la décision parfaite ? Tout a une limite. Assez de tolérance !!!! Merliah (@M_S_B_I) 21 septembre 2023

Vikram Rathore, belle-fille, masse !!! BeLikeSrk ? (@BeLikeSrk) 21 septembre 2023

Nayanthara joue le rôle de Narmada dans Jawan. Elle est l’épouse d’Azad Rathore. Les fans ont adoré sa chimie avec la superstar dans des chansons comme Chaleya et Ramaiya Vastavaiyaa. Ils estiment qu’elle est l’une des actrices idéales pour jouer avec lui dans les futurs films.