L’actrice de Jawan Nayanthara met fin aux rumeurs selon lesquelles elle serait en colère contre le réalisateur Atlee

C’est Jawan directeur AtléeC’est l’anniversaire d’aujourd’hui. Le célèbre réalisateur du sud de l’Inde a aujourd’hui 37 ans. Et cet anniversaire sera effectivement spécial pour lui, pas seulement à cause de Jawan mais aussi parce qu’elle a accepté la parentalité. Les vœux affluent pour le réalisateur des quatre coins du monde. Et les rejoindre est le souhait de Jawanc’est la principale dame, Nayanthara. Oui, tu l’as bien lu.

Nayanthara souhaite Jawan le réalisateur Atlee pour son anniversaire

La superstar féminine a utilisé son compte Instagram et a partagé un collage de BTS des décors de Jawan. Il la présente avec Atlee ensemble. Les clichés proviennent de leur tournage de la scène métropolitaine. Nayanthara écrit : « Joyeux anniversaire Atlee, si fier de toi. » (sic). Découvrez le souhait d’anniversaire de Nayanthara pour Atlee ici :

Nayanthara vient-il de démystifier les rumeurs contrariées avec Atlee ?

Récemment, Nayanthara a fait la une des journaux pour avoir été prétendument en colère contre Atlee. Un article du Hindustan Times a affirmé que Nayanthara était mécontente parce que son rôle avait été coupé dans le film. En outre, le rapport affirmait qu’une source disait que Nayanthara estimait que le film était fait pour ressembler davantage à une vedette de Shah Rukh Khan et Deepika Padukone qu’autrement. Le rôle de Deepika ressemblait plus à un rôle à part entière qu’à une apparition. Il disait que Nayanthara était énervé à propos de la même chose. Elle a une énorme base de fans dans le Sud et Nayanthara semble mécontente du traitement réservé au film. Cependant, il semble que tout va bien entre Atlee et Nayanthara. Le souhait d’anniversaire de l’actrice pourrait être considéré comme le même, n’est-ce pas ?

Regardez cette vidéo du casting de la star de Jawan ici :

Nayanthara bouleversé par les rumeurs sur Atlee qui font la une des journaux sur le divertissement

Non seulement il est bouleversé, mais il se dit que Nayanthara pourrait ne pas jouer dans les films de Bollywood pendant un certain temps. Eh bien, Atlee a répondu aux plaintes des fans concernant moins de scènes de Nayanthara et Vijay Sethupathi dans le nouveau film. Le réalisateur dit que les gens auront toujours quelque chose à dire et c’est très bien. Certains se seraient attendus à autre chose et d’autres auraient pu être surpris. Sur une note plus légère, Atlee affirme qu’il a de nouveaux fans dans le Nord et qu’ils semblent heureux donc il est également dans un espace heureux. De plus, Atlee ajoute qu’il y aura un peu d’insatisfaction à l’égard de tout produit fabriqué.