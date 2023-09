L’actrice de Jawan Nayanthara fait ses débuts sur Instagram le jour de la sortie de la bande-annonce et partage le premier post le plus adorable

L’actrice de Jawan Nayanthara, qui est restée à l’écart des médias sociaux pendant tout ce temps, a lancé son compte Instagram avant la sortie de la bande-annonce de Jawan. Cependant, elle n’a pas assisté à l’événement de pré-sortie de Jawan à Chennai, mais la célèbre actrice du sud de l’Inde a fait plaisir à ses fans avec son compte Instagram. De plus, en lançant son Instagram, Nayanthara a révélé les visages de ses jumeaux et publié une vidéo dans laquelle ses enfants peuvent être vus.

L’actrice de Jawan Nayanthara rejoint Instagram et crée la frénésie des fans

Sa première publication sur Instagram attire l’attention de ses fans. Dans la vidéo partagée, on peut voir Nayanthara entrer dans le salon avec ses jumeaux. Tous les trois portent des tenues blanches avec une paire de lunettes noires. Les fils de l’actrice, Uyir et Ulag, sont adorables, tout comme leur mère, qui tue avec son style cool et décontracté. En parlant de la publication, plus d’un million et demi de personnes ont aimé la vidéo et ont commenté férocement, saluant l’actrice sur les réseaux sociaux, au moment de la rédaction de cet article.

En légende, Nayanthara a écrit : « Dites que je suis venu… ». En réaction, un utilisateur a écrit : « Bienvenue sur Instagram ». Tandis que l’autre écrivait : « Quel accueil adorable. De même, de nombreux fans l’ont accueillie avec tant d’amour. Quelques minutes après les débuts d’Instagram, Nayanthara avait plus de 1,5 lakh d’abonnés.

Commander le compte de l’actrice ;

Qui est Nayanthara ?

Nayanthara est une actrice de premier plan du cinéma tamoul et a travaillé aux côtés d’acteurs de premier plan du sud de l’Inde tels que Rajinikanth, Chiranjeevi, Mammootty, Thalapathy Vijay, Ajith, Suriya, Vikram et Dhanush. Elle joue actuellement aux côtés de Shah Rukh Khan dans le film Jawan, dont la sortie est prévue le 7 septembre. Elle est connue sous le nom de Lady Superstar pour avoir de nombreux succès au box-office dans sa manche.

Était loin des réseaux sociaux

Nayanthara n’a jusqu’à présent créé de profil sur aucune plateforme de médias sociaux. Bien qu’il existe de faux comptes utilisant son nom, Nayanthara elle-même a précisé dans des interviews qu’elle n’était sur aucun site de médias sociaux. Son mari, Vignesh Sivan, l’est cependant et elle continue de partager ses photos sur son compte Instagram. Cependant, maintenant que Nayanthara elle-même est sur Instagram et a publié une vidéo personnelle révélant les visages de ses enfants, suivie de la bande-annonce de Jawan, il semble que l’actrice gardera un équilibre entre travail et vie personnelle et donnera à ses fans un aperçu des deux de temps en temps. temps.